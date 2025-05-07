Появилось видео мощного взрыва на фабрике в Якутии

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В Якутии произошел мощный взрыв на фабрике
В Якутии произошел мощный взрыв на фабрике Фото:

Появилось видео мощного взрыва на углеобогатительной фабрике в якутской городе Нерюнгри. Причиной, по предварительным данным, стал выброс метана. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Мощный взрыв произош?л на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри (Якутия)... Сегодня около восьми утра по местному времени взорвался метан на одном из складов готовой продукции», — пишет telegram-канал Shot, публикуя видео с места происшествия.

В результате взрыва на фабрике пострадали не менее четырех человек, возможно есть погибшие. На момент инцидента в помещении находились четверо работников фабрики, получивших серьезные ожоги. Информация о степени тяжести их состояния уточняется. На месте происшествия задействованы все экстренные службы.

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Появилось видео мощного взрыва на углеобогатительной фабрике в якутской городе Нерюнгри. Причиной, по предварительным данным, стал выброс метана. Об этом сообщают telegram-каналы. «Мощный взрыв произош?л на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри (Якутия)... Сегодня около восьми утра по местному времени взорвался метан на одном из складов готовой продукции», — пишет telegram-канал Shot, публикуя видео с места происшествия. В результате взрыва на фабрике пострадали не менее четырех человек, возможно есть погибшие. На момент инцидента в помещении находились четверо работников фабрики, получивших серьезные ожоги. Информация о степени тяжести их состояния уточняется. На месте происшествия задействованы все экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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