Появилось видео мощного взрыва на фабрике в Якутии

Появилось видео мощного взрыва на углеобогатительной фабрике в якутской городе Нерюнгри. Причиной, по предварительным данным, стал выброс метана. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Мощный взрыв произош?л на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри (Якутия)... Сегодня около восьми утра по местному времени взорвался метан на одном из складов готовой продукции», — пишет telegram-канал Shot, публикуя видео с места происшествия.
В результате взрыва на фабрике пострадали не менее четырех человек, возможно есть погибшие. На момент инцидента в помещении находились четверо работников фабрики, получивших серьезные ожоги. Информация о степени тяжести их состояния уточняется. На месте происшествия задействованы все экстренные службы.
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