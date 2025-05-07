После новости URA.RU свердловчане купили технику и мебель семье с больным ребенком. Фото

Свердловчанке, живущей в сложных условиях с больной дочерью, обставили квартиру

07 мая 2025 в 19:26 Размер текста - 17 +

Кристина предпринимала самостоятельные попытки устранить плесень и грибок, но справиться с проблемой ей не удалось Фото: Размик Закарян © URA.RU После публикации на URA.RU истории о тяжелой судьбе Кристины Новиковой и ее дочери Виолетты, живущих в сложных бытовых условиях, неравнодушные читатели объединились, чтобы обеспечить семью необходимой мебелью и техникой. Для 13-летней Виолетты, которая несколько лет борется с онкологическим заболеванием, был установлен компьютерный стол. Также в семье появилась новая бытовая техника, которую самостоятельно приобрести возможности не было — все деньги уходят на лечение девочки. 12 января на сайте агентства была опубликована статья о семье Новиковых из Екатеринбурга. Тогда Кристина сообщила, что их квартира поражена плесенью и грибком. Работники УК не смогли определить источник проблемы. Кроме того, семью постигли и бытовые трудности: сначала сломался холодильник, который не подлежит ремонту, а затем вышла из строя стиральная машина. Женщина опасается, что пребывание дочери в таких условиях может привести к рецидиву и появлению метастазов. Виолетта тогда мечтала о собственном учебном уголке. «Безмерно благодарны URA.RU за то, что осветили проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться. Часто говорят, что журналисты перестали интересоваться проблемами обычных людей, но наш пример доказывает обратное. Отдельное спасибо хочется сказать победительнице конкурса „Главная мама Екатеринбурга-2024“ Елене Гоноховой за организацию сбора средств на покупку техники и мебели. И, конечно, огромная благодарность организатору городских конкурсов красоты Марине Степуре за ее поддержку. А также каждому, кто оказал нам такую неоценимую помощь», — отметила Кристина. В настоящее время семья мечтает отремонтировать комнату Виолетты. Однако из-за финансовых трудностей реализовать эти планы в полном объеме не представляется возможным: все доходы направляются исключительно на нужды девочки. «Возможно найдутся неравнодушные люди, готовые поддержать нас и в данной ситуации», — говорит Новикова. «Приходится много работать, чтобы приобретать дорогостоящие лекарства и проходить необходимые обследования. Все средства уходят на лечение, чтобы однажды врачи смогли произнести столь долгожданные для каждой матери ребенка с онкологическим заболеванием слова: „Ваша дочь здорова“». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. После прохождения курса химиотерапии Виолетте пришлось носить парик Фото предоставлено Еленой Гоноховой В семье появился новый холодильник Фото предоставлено Еленой Гоноховой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на URA.RU истории о тяжелой судьбе Кристины Новиковой и ее дочери Виолетты, живущих в сложных бытовых условиях, неравнодушные читатели объединились, чтобы обеспечить семью необходимой мебелью и техникой. Для 13-летней Виолетты, которая несколько лет борется с онкологическим заболеванием, был установлен компьютерный стол. Также в семье появилась новая бытовая техника, которую самостоятельно приобрести возможности не было — все деньги уходят на лечение девочки. 12 января на сайте агентства была опубликована статья о семье Новиковых из Екатеринбурга. Тогда Кристина сообщила, что их квартира поражена плесенью и грибком. Работники УК не смогли определить источник проблемы. Кроме того, семью постигли и бытовые трудности: сначала сломался холодильник, который не подлежит ремонту, а затем вышла из строя стиральная машина. Женщина опасается, что пребывание дочери в таких условиях может привести к рецидиву и появлению метастазов. Виолетта тогда мечтала о собственном учебном уголке. «Безмерно благодарны URA.RU за то, что осветили проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться. Часто говорят, что журналисты перестали интересоваться проблемами обычных людей, но наш пример доказывает обратное. Отдельное спасибо хочется сказать победительнице конкурса „Главная мама Екатеринбурга-2024“ Елене Гоноховой за организацию сбора средств на покупку техники и мебели. И, конечно, огромная благодарность организатору городских конкурсов красоты Марине Степуре за ее поддержку. А также каждому, кто оказал нам такую неоценимую помощь», — отметила Кристина. В настоящее время семья мечтает отремонтировать комнату Виолетты. Однако из-за финансовых трудностей реализовать эти планы в полном объеме не представляется возможным: все доходы направляются исключительно на нужды девочки. «Возможно найдутся неравнодушные люди, готовые поддержать нас и в данной ситуации», — говорит Новикова. «Приходится много работать, чтобы приобретать дорогостоящие лекарства и проходить необходимые обследования. Все средства уходят на лечение, чтобы однажды врачи смогли произнести столь долгожданные для каждой матери ребенка с онкологическим заболеванием слова: „Ваша дочь здорова“». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.