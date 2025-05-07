Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел торжественный прием участников войны, узников фашистских концлагерей и гетто, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. На нем он поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Ветераны Великой Отечественной — наша гордость, пример мужества и стойкости. Они освобождали родную землю от захватчиков, восстанавливали разрушенные города и села, возрождали промышленность и сельское хозяйство, прославляли нашу страну», — написал мэр.
На мероприятии они исполнили советскую песню «Я люблю тебя, жизнь», которая, по мнению Орлова, передает душевный настрой ветеранов. Мэр подчеркнул, что каждый из присутствующих прошел сложный жизненный путь, сохранив при этом человечность, милосердие и веру в добро.
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