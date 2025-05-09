На Красной площади появились «Искандеры», которых боятся ВСУ

Дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» был замечен на Красной площади в Москве. Техника появилась в центре столицы в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Ранее издание The National Interest сообщало, что российские военные технологии значительно превосходят вооружение ВСУ. Особенно опасен для Украины ракетный комплекс «Искандер-М», который уничтожил в Сумской области 50 бронемашин и склад боеприпасов одним ударом. «Украина в ужасе от российской ракеты Искандер-М», — говорилось в публикации.
«Искандер-М» отличается высокой мобильностью, так как пусковая установка размещена на колесном шасси, что позволяет быстро менять позиции и наносить точечные удары по ключевым целям, включая склады боеприпасов и командные пункты. По данным издания, это смертоносная система, от которой Украине трудно защититься.
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