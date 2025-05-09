Сургутянину попался 35-килограммовый толстолобик
Рыбак из Сургута похвастался гигантским уловом. Его добычей стал 35-киллограмовый толстолобик.
«Сургутянин поймал рыбу мечты. 35-килограммовый толстолобик», — поделился telegram-канал «Мегаполис».
Также югорчанин поделился местом крупного улова. Им стала всем знакомая ГРЭС в Сургуте.
Сургутский рыбак поймал 35-киллограмового толстолобика
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