09 мая 2025

Житель Сургута поймал гигантскую 35-колограммовую рыбу. Фото

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Сургутянину попался 35-килограммовый толстолобик
Сургутянину попался 35-килограммовый толстолобик Фото:

Рыбак из Сургута похвастался гигантским уловом. Его добычей стал 35-киллограмовый толстолобик.

«Сургутянин поймал рыбу мечты. 35-килограммовый толстолобик», — поделился telegram-канал «Мегаполис».

Также югорчанин поделился местом крупного улова. Им стала всем знакомая ГРЭС в Сургуте.

Сургутский рыбак поймал 35-киллограмового толстолобика
Сургутский рыбак поймал 35-киллограмового толстолобика
Фото:

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Рыбак из Сургута похвастался гигантским уловом. Его добычей стал 35-киллограмовый толстолобик. «Сургутянин поймал рыбу мечты. 35-килограммовый толстолобик», — поделился telegram-канал «Мегаполис». Также югорчанин поделился местом крупного улова. Им стала всем знакомая ГРЭС в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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