13 мая 2025

Силовики раскрыли подробности драки между двумя группами подростков в подъезде дома в Сургуте

В ХМАО после драки подростков в подъезде возбуждено уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики Сургута возбудили уголовное дело после драки подростков в Сургуте
Силовики Сургута возбудили уголовное дело после драки подростков в Сургуте Фото:

Драка между подростками в подъезде жилого дома в Сургуте произошла после того, как одна компания парней предложила другой вместе употребить запрещенные вещества. Об этом URA.RU рассказал источник из силовых структур.

«Подростки сняли квартиру и распивали там спиртное. Они вышли на лестницу, увидели компанию сверстников, попросили закурить и предложили вместе употребить запрещенные вещества. Им это не понравилось и произошла драка. Пострадавшие обратились в больницу, а оттуда сообщение было передано в дежурную часть», — рассказал источник.

В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что по инциденту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Дело расследует в следственный комитет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Драка между подростками в подъезде жилого дома в Сургуте произошла после того, как одна компания парней предложила другой вместе употребить запрещенные вещества. Об этом URA.RU рассказал источник из силовых структур. «Подростки сняли квартиру и распивали там спиртное. Они вышли на лестницу, увидели компанию сверстников, попросили закурить и предложили вместе употребить запрещенные вещества. Им это не понравилось и произошла драка. Пострадавшие обратились в больницу, а оттуда сообщение было передано в дежурную часть», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что по инциденту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Дело расследует в следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...