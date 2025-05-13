Силовики раскрыли подробности драки между двумя группами подростков в подъезде дома в Сургуте

Драка между подростками в подъезде жилого дома в Сургуте произошла после того, как одна компания парней предложила другой вместе употребить запрещенные вещества. Об этом URA.RU рассказал источник из силовых структур.
«Подростки сняли квартиру и распивали там спиртное. Они вышли на лестницу, увидели компанию сверстников, попросили закурить и предложили вместе употребить запрещенные вещества. Им это не понравилось и произошла драка. Пострадавшие обратились в больницу, а оттуда сообщение было передано в дежурную часть», — рассказал источник.
В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что по инциденту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Дело расследует в следственный комитет.
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