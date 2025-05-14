Награжденная за СВО челябинский депутат Колесникова поделилась школьными фото

Депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова, награжденная за участие в СВО, поделилась школьными снимками. Фотографии она выложила в соцсетях в день 60-летия своего учебного заведения.
«Сегодня у нас особенный день — день, когда мы отмечаем 60-летний юбилей нашей любимой школы! Для меня это не просто дата, это часть моей жизни. Здесь, в этих стенах, прошли мои самые яркие и незабываемые годы. Сегодня я хочу от всей души поздравить всех, кто причастен к истории нашей школы — учителей, ветеранов педагогического труда, выпускников разных поколений, учеников и родителей! Во все времена наша школа давала крепкие, фундаментальные знания. Это позволило многим выпускникам добиться выдающихся успехов в самых разных областях», — написала в своем telegram-канале окончившая школу №80 в 1986 году Колесникова.
Колесникова — член «Единой России» с 2011 года, депутат ЗСО 7-го созыва, успешная бизнес-леди, активный доброволец СВО и председатель исполкома конгресса татар Челябинской области.
В феврале 2024 года Колесникова подписала контракт с Минобороны РФ, отправившись на фронт как доброволец. По возвращении она прошла курс реабилитации и лечения, вернувшись в политику. Осенью прошлого года ее наградили за проявленный героизм при участии в СВО орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью». Награду на заседании вручил спикер ЗСО Олег Гербер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!