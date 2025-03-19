Пермяк, которого зажало бульдозером, отсудил 1,3 млн рублей компенсации

Работник автотранспортного предприятия в Перми травмировался во время работы. Инцидент произошел в июне 2024 года. Мужчина разгружал служебный автомобиль.
«Он пытался остановить самопроизвольное движение автомобиля. В результате его зажало между машиной и отвалом стоящего рядом бульдозера», — уточняет краевая прокуратура на официальном сайте. Прокурор вышел в суд с иском, чтобы взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. В пользу пострадавшего мужчины и его близких родственников взыскано в общей сумме 1,35 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что лесоруб в Пермском крае чудом выжил после падения дерева. У пострадавшего диагностированы множественные переломы ребер. Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая.
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