Пермяк, которого зажало бульдозером, отсудил 1,3 млн рублей компенсации

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Пострадавший пытался остановить самопроизвольное движение автомобиля
Пострадавший пытался остановить самопроизвольное движение автомобиля Фото:

Работник автотранспортного предприятия в Перми травмировался во время работы. Инцидент произошел в июне 2024 года. Мужчина разгружал служебный автомобиль.

«Он пытался остановить самопроизвольное движение автомобиля. В результате его зажало между машиной и отвалом стоящего рядом бульдозера», — уточняет краевая прокуратура на официальном сайте. Прокурор вышел в суд с иском, чтобы взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. В пользу пострадавшего мужчины и его близких родственников взыскано в общей сумме 1,35 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что лесоруб в Пермском крае чудом выжил после падения дерева. У пострадавшего диагностированы множественные переломы ребер. Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая.

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Работник автотранспортного предприятия в Перми травмировался во время работы. Инцидент произошел в июне 2024 года. Мужчина разгружал служебный автомобиль. «Он пытался остановить самопроизвольное движение автомобиля. В результате его зажало между машиной и отвалом стоящего рядом бульдозера», — уточняет краевая прокуратура на официальном сайте. Прокурор вышел в суд с иском, чтобы взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. В пользу пострадавшего мужчины и его близких родственников взыскано в общей сумме 1,35 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что лесоруб в Пермском крае чудом выжил после падения дерева. У пострадавшего диагностированы множественные переломы ребер. Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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