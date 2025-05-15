ЛДПР начала серию встреч с жителями городов Челябинской области. Фото

15 мая 2025 в 17:41 Размер текста - 17 +

Первыми Виталий Пашин посетил Кусу и Златоуст Фото: пресс-служба регионального отделения ЛДПР Представители ЛДПР начали серию встреч с жителями городов Челябинской области. Первыми в рабочем графике координатора реготделения партии, депутат челябинского заксобрания Виталия Пашина стали Куса и Златоуст. «В числе самых острых проблем территории жители Златоуста назвали некачественную работу местных управляющих компаний, засоренные ливневки и разбитые дороги. Не откладывая на другой раз, встретился с главой города», — рассказал URA.RU политик. По его словам, он договорился с мэром Олегом Решетниковым о совместной отработке волнующих людей вопросов. Такая практика позволит быстрее и эффективнее реагировать на запросы горожан, убежден депутат. Жители Кусы также воспользовались возможностью пообщаться с парламентарием лично. В ходе приема одна из посетительниц поблагодарила Виталия Пашина за помощь. Партиец содействовал расселению признанного аварийным дома № 6 по Клубной улице в поселке Никольский, где она ранее проживала с семьей. «В 2023 году квартиры в новостройке на улице Михаила Бубнова получили все жильцы определенного под снос дома в Никольском. Принял приглашение и побывал у новых жителей Кусы. Качеством квартир люди довольны», — с удовлетворением отметил представитель ЛДПР. В его планах — поездки в Ашу и другие муниципалитеты области. «Как неоднократно подчеркивал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Россия больше, чем Москва. Особенно остро это осознаешь, сталкиваясь с вопросами благоустройства или недобросовестной работой коммунальщиков в городах и поселках нашего региона. Наша задача — обеспечить достойные условия жизни для людей во всех городах и поселках области», — подчеркнул Виталий Пашин. ЛДПР демонстрирует серьезное отношение к работе с гражданами, считает политолог Александр Мельников. По его мнению, такая форма депутатской работы укрепляет электоральные позиции парламентария и партии в целом. «Пашин проводит выездные приемы постоянно, что выгодно его отличает от политических конкурентов. И, конечно, это отвечает и интересам жителей малых городов, которые без лишних препятствий могут решать свои самые насущные вопросы», — подытожил политолог Александр Мельников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители ЛДПР начали серию встреч с жителями городов Челябинской области. Первыми в рабочем графике координатора реготделения партии, депутат челябинского заксобрания Виталия Пашина стали Куса и Златоуст. «В числе самых острых проблем территории жители Златоуста назвали некачественную работу местных управляющих компаний, засоренные ливневки и разбитые дороги. Не откладывая на другой раз, встретился с главой города», — рассказал URA.RU политик. По его словам, он договорился с мэром Олегом Решетниковым о совместной отработке волнующих людей вопросов. Такая практика позволит быстрее и эффективнее реагировать на запросы горожан, убежден депутат. Жители Кусы также воспользовались возможностью пообщаться с парламентарием лично. В ходе приема одна из посетительниц поблагодарила Виталия Пашина за помощь. Партиец содействовал расселению признанного аварийным дома № 6 по Клубной улице в поселке Никольский, где она ранее проживала с семьей. «В 2023 году квартиры в новостройке на улице Михаила Бубнова получили все жильцы определенного под снос дома в Никольском. Принял приглашение и побывал у новых жителей Кусы. Качеством квартир люди довольны», — с удовлетворением отметил представитель ЛДПР. В его планах — поездки в Ашу и другие муниципалитеты области. «Как неоднократно подчеркивал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Россия больше, чем Москва. Особенно остро это осознаешь, сталкиваясь с вопросами благоустройства или недобросовестной работой коммунальщиков в городах и поселках нашего региона. Наша задача — обеспечить достойные условия жизни для людей во всех городах и поселках области», — подчеркнул Виталий Пашин. ЛДПР демонстрирует серьезное отношение к работе с гражданами, считает политолог Александр Мельников. По его мнению, такая форма депутатской работы укрепляет электоральные позиции парламентария и партии в целом. «Пашин проводит выездные приемы постоянно, что выгодно его отличает от политических конкурентов. И, конечно, это отвечает и интересам жителей малых городов, которые без лишних препятствий могут решать свои самые насущные вопросы», — подытожил политолог Александр Мельников.