Челябинская ЛДПР намерена ускорить расселение жителей ветхого дома в Чурилово

Депутат заксобрания Челябинской области, лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин взял под контроль расселение дома №2 на Тяговой улице в поселке Чурилово. Поводом стало обращение жильцов аварийного многоквартирника, которым пообещали расселение лишь в 2030 году, сообщил URA.RU политик.
«Я сразу же выехал в поселок и лично убедился в справедливости опасений жильцов: построенный в 1935 году дом в ужасном состоянии. Считаю, что с учетом той опасности для жизни граждан, которую здание уже сейчас представляет, поселковая администрация обязана ускорить процесс расселения», — заявил Виталий Пашин.
По словам депутата, низкие темпы ликвидации аварийного жилого фонда — общероссийская проблема, в решении которой ЛДПР принимает активное участие. В частности, на днях депутаты фракции либерал-демократов в Госдуме во главе с лидером партии ЛПДР Леонидом Слуцким выступили соавторами межфракционного законопроекта, направленного на ускорение сроков переселения граждан из аварийного жилья.
«На протяжении многих лет расселение людей из отслуживших свой срок домов происходит у нас по принципу „как получится“. Давно назрела необходимость установить четкие сроки и жесткий контроль над их соблюдением», — подчеркнул Виталий Пашин.
Есть и текущие проблемы, доставляющие жителям проблемного дома массу неудобств и также требующие внимания чиновников. Это и разбитая дорога рядом, и завышенные счета за отопление.
«Мы живем в постройке с деревянными перекрытиями и оплавленной электропроводкой в щитах. До 2016 года у нас не было даже холодного водоснабжения, а единственный проезд к нашему дому был заасфальтирован в 30-х годах прошлого века и с тех пор не ремонтировался. Из-за вздыбленных остатков дорожного покрытия, ухабов и огромных луж даже скорая помощь не хочет приезжать к нам на вызовы. И никому из властей нет до этого никакого дела! Только депутаты ЛДПР нас поддерживают. Сначала помогли добиться для дома статуса аварийного жилья, теперь включились в решение вопроса с расселением», — поделилась жительница дома Ирина Груздева. По итогам проведенной проверки Пашин направил соответствующие запросы в муниципалитет и профильные ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!