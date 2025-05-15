Многодетные семьи ХМАО могут купить машину со скидкой

В Югре стартовала государственная программа «Семейный автомобиль». Многодетные семьи могут подать заявку на автокредит с господдержкой в салонах-партнерах ВТБ и получить скидку 10%.
«Начался прием заявок по расширенной государственной программе „Семейный автомобиль“, позволяющей многодетным семьям приобрести новую легковую машину с дисконтом 10%. Ранее такие льготы для семей с одним и более детьми были доступны только в Дальневосточном федеральном округе», — сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Подать заявку на автокредит с господдержкой можно в салонах-партнерах ВТБ, максимальный срок договора составляет 8 лет. В ближайшее время воспользоваться новыми льготами смогут также ветераны боевых действий СВО. Программа распространяется на автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей. К участию в программе допущены модели Lada, УАЗ, ГАЗ, «Москвич 3», а также некоторые электромобили марки Evolute, Voyah и «Амберавто А5».
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО многодетным семьям повысили до 20 тысяч рублей компенсацию на проезд к месту отдыха. Льготой можно воспользоваться 1 раз в 2 года.
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