15 мая 2025

Многодетные семьи ХМАО могут купить машину со скидкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетные семьи ХМАО могут подать заявку на автокредит с господдержкой
Многодетные семьи ХМАО могут подать заявку на автокредит с господдержкой Фото:

В Югре стартовала государственная программа «Семейный автомобиль». Многодетные семьи могут подать заявку на автокредит с господдержкой в салонах-партнерах ВТБ и получить скидку 10%.

«Начался прием заявок по расширенной государственной программе „Семейный автомобиль“, позволяющей многодетным семьям приобрести новую легковую машину с дисконтом 10%. Ранее такие льготы для семей с одним и более детьми были доступны только в Дальневосточном федеральном округе», — сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Подать заявку на автокредит с господдержкой можно в салонах-партнерах ВТБ,  максимальный срок договора составляет 8 лет. В ближайшее время воспользоваться новыми льготами смогут также ветераны боевых действий СВО. Программа распространяется на автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей. К участию в программе допущены модели Lada, УАЗ, ГАЗ, «Москвич 3», а также некоторые электромобили марки Evolute, Voyah и «Амберавто А5».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО многодетным семьям повысили до 20 тысяч рублей компенсацию на проезд к месту отдыха. Льготой можно воспользоваться 1 раз в 2 года.

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В Югре стартовала государственная программа «Семейный автомобиль». Многодетные семьи могут подать заявку на автокредит с господдержкой в салонах-партнерах ВТБ и получить скидку 10%. «Начался прием заявок по расширенной государственной программе „Семейный автомобиль“, позволяющей многодетным семьям приобрести новую легковую машину с дисконтом 10%. Ранее такие льготы для семей с одним и более детьми были доступны только в Дальневосточном федеральном округе», — сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Подать заявку на автокредит с господдержкой можно в салонах-партнерах ВТБ,  максимальный срок договора составляет 8 лет. В ближайшее время воспользоваться новыми льготами смогут также ветераны боевых действий СВО. Программа распространяется на автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей. К участию в программе допущены модели Lada, УАЗ, ГАЗ, «Москвич 3», а также некоторые электромобили марки Evolute, Voyah и «Амберавто А5». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО многодетным семьям повысили до 20 тысяч рублей компенсацию на проезд к месту отдыха. Льготой можно воспользоваться 1 раз в 2 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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