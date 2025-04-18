Суд вынес еще одно наказание в отношении бывшего генерал-лейтенанта Шамарина

Запрет регистрационных действий наложен на автомобиль Mercedes и квартиры бывшего генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, осужденного за взятки. Об этом сообщил Московский гарнизонный военный суд.
«Суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes», — сообщает Риа Новости. Согласно документом, семья Шамарина владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE AMG 2021 года стоимостью 8-20 млн рублей.
Кроме того, суд постановил сохранить арест на его квартиру. Ранее ГВСУ СК РФ сообщало, что на имущество Шамарина, включая автомобиль, квартиру и деньги, судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки — 36 миллионов рублей.
По версии следствия, Шамарин получил от ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции. Бывший генерал-лейтенант приговорен к семи годам строгого режима с лишением звания. Свою вину Шамарин признал, передает Царьград.
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