Суд вынес еще одно наказание в отношении бывшего генерал-лейтенанта Шамарина

Суд сохранил арест на автомобиль Mercedes бывшего генерал-лейтенанта Шамарина
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Шамарина приговорили 7 годам лишения свободы
Шамарина приговорили 7 годам лишения свободы Фото:
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Запрет регистрационных действий наложен на автомобиль Mercedes и квартиры бывшего генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, осужденного за взятки. Об этом сообщил Московский гарнизонный военный суд.

«Суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes», — сообщает Риа Новости. Согласно документом, семья Шамарина владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE AMG 2021 года стоимостью 8-20 млн рублей. 

Кроме того, суд постановил сохранить арест на его квартиру. Ранее ГВСУ СК РФ сообщало, что на имущество Шамарина, включая автомобиль, квартиру и деньги, судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки — 36 миллионов рублей.

По версии следствия, Шамарин получил от ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции. Бывший генерал-лейтенант приговорен к семи годам строгого режима с лишением звания. Свою вину Шамарин признал, передает Царьград.

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Запрет регистрационных действий наложен на автомобиль Mercedes и квартиры бывшего генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, осужденного за взятки. Об этом сообщил Московский гарнизонный военный суд. «Суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes», — сообщает Риа Новости. Согласно документом, семья Шамарина владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE AMG 2021 года стоимостью 8-20 млн рублей.  Кроме того, суд постановил сохранить арест на его квартиру. Ранее ГВСУ СК РФ сообщало, что на имущество Шамарина, включая автомобиль, квартиру и деньги, судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки — 36 миллионов рублей. По версии следствия, Шамарин получил от ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции. Бывший генерал-лейтенант приговорен к семи годам строгого режима с лишением звания. Свою вину Шамарин признал, передает Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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