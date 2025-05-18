Гладков: в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен житель

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Дрон ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Дрон ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник влетел в автомобиль на участке дороге Казина — Борки Валуйского округа Белгородской области, в результате этого пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке дороги Казинка — Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранен мирный житель», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу со множественными ранами головы, рук и ног, его госпитализируют в областную клинику. 

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Украинский беспилотник влетел в автомобиль на участке дороге Казина — Борки Валуйского округа Белгородской области, в результате этого пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На участке дороги Казинка — Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранен мирный житель», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу со множественными ранами головы, рук и ног, его госпитализируют в областную клинику. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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