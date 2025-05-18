Гладков: в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен житель

Украинский беспилотник влетел в автомобиль на участке дороге Казина — Борки Валуйского округа Белгородской области, в результате этого пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На участке дороги Казинка — Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранен мирный житель», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу со множественными ранами головы, рук и ног, его госпитализируют в областную клинику.
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