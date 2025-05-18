18 мая 2025

Стали известны результаты выборов в Румынии после обработки 44% бюллетеней

Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии
© Служба новостей «URA.RU»
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На выборах в Румынии лидирует мэр Бухареста
На выборах в Румынии лидирует мэр Бухареста Фото:

Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии, набрав 50,05% голосов при подсчете 44,21% бюллетеней. Об этом свидетельствуют официальные данные Центральной избирательной комиссии страны, опубликованные 18 мая. Его основной соперник, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион, получил 49,95% голосов.

«По состоянию на утро 18 мая после обработки 44,21% голосов Никушор Дан набрал 50,05%, а Джеордже Симион — 49,95%», — сообщили в Центризбиркоме Румынии. В ведомстве уточнили, что разрыв между кандидатами остается минимальным и ситуация может измениться по мере поступления новых данных с участков.

Во втором туре президентских выборов в Румынии, который проходит 18 мая после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством, соперничают Никушор Дан и Джордже Симион. По данным экзитполов, Дан лидировал с 54,9% голосов, однако по мере подсчета бюллетеней разрыв между кандидатами существенно сократился. В первом туре Симион получил 40,96% голосов, а Дан — 20,99%, что позволило обоим выйти во второй тур.

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Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии, набрав 50,05% голосов при подсчете 44,21% бюллетеней. Об этом свидетельствуют официальные данные Центральной избирательной комиссии страны, опубликованные 18 мая. Его основной соперник, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион, получил 49,95% голосов. «По состоянию на утро 18 мая после обработки 44,21% голосов Никушор Дан набрал 50,05%, а Джеордже Симион — 49,95%», — сообщили в Центризбиркоме Румынии. В ведомстве уточнили, что разрыв между кандидатами остается минимальным и ситуация может измениться по мере поступления новых данных с участков. Во втором туре президентских выборов в Румынии, который проходит 18 мая после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством, соперничают Никушор Дан и Джордже Симион. По данным экзитполов, Дан лидировал с 54,9% голосов, однако по мере подсчета бюллетеней разрыв между кандидатами существенно сократился. В первом туре Симион получил 40,96% голосов, а Дан — 20,99%, что позволило обоим выйти во второй тур.
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© Служба новостей «URA.RU»
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