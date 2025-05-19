Мошенники нашли новый способ обмануть россиян

МВД: мошенники используют информацию о судебных делах для получения кодов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники используют новые способы обмана россиян
Мошенники используют новые способы обмана россиян Фото:

Телефонные мошенники начали использовать информацию о судебных процессах для получения кодов авторизации, в том числе к сервису «Госуслуги». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Аферисты находят на сайтах судов информацию о проведении судебных слушаний по конкретным гражданским делам. Узнают все данные из открытых источников. Затем злоумышленники звонят потенциальной жертве и выманивают код авторизации из СМС», — пишет ТАСС. 

Ранее МВД уже фиксировало случаи, когда мошенники получали доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги» через функцию демонстрации экрана или с помощью приложений удаленного доступа, убеждая жертв установить их под видом официальных сервисов. Такие схемы позволяли злоумышленникам похищать личные данные и средства с банковских счетов. В ведомстве подчеркивают, что представители государственных организаций не просят устанавливать приложения через СМС или электронную почту.

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Телефонные мошенники начали использовать информацию о судебных процессах для получения кодов авторизации, в том числе к сервису «Госуслуги». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. «Аферисты находят на сайтах судов информацию о проведении судебных слушаний по конкретным гражданским делам. Узнают все данные из открытых источников. Затем злоумышленники звонят потенциальной жертве и выманивают код авторизации из СМС», — пишет ТАСС.  Ранее МВД уже фиксировало случаи, когда мошенники получали доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги» через функцию демонстрации экрана или с помощью приложений удаленного доступа, убеждая жертв установить их под видом официальных сервисов. Такие схемы позволяли злоумышленникам похищать личные данные и средства с банковских счетов. В ведомстве подчеркивают, что представители государственных организаций не просят устанавливать приложения через СМС или электронную почту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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