Мошенники нашли новый способ обмануть россиян

Телефонные мошенники начали использовать информацию о судебных процессах для получения кодов авторизации, в том числе к сервису «Госуслуги». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Аферисты находят на сайтах судов информацию о проведении судебных слушаний по конкретным гражданским делам. Узнают все данные из открытых источников. Затем злоумышленники звонят потенциальной жертве и выманивают код авторизации из СМС», — пишет ТАСС.
Ранее МВД уже фиксировало случаи, когда мошенники получали доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги» через функцию демонстрации экрана или с помощью приложений удаленного доступа, убеждая жертв установить их под видом официальных сервисов. Такие схемы позволяли злоумышленникам похищать личные данные и средства с банковских счетов. В ведомстве подчеркивают, что представители государственных организаций не просят устанавливать приложения через СМС или электронную почту.
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