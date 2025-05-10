Мошенники придумали схему кражи денег с помощью приложений

МВД: мошенники стали похищать деньги через приложение удаленного доступа
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники убеждают россиян установить приложение якобы для записи к врачу
Мошенники убеждают россиян установить приложение якобы для записи к врачу Фото:

Злоумышленники начали использовать приложение удаленного доступа для хищения личных данных и средств с банковских счетов граждан. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Они (мошенники — прим. URA.RU) призывают потенциальную жертву скачать приложение с удаленным управлением, выдавая при этом его за официальное», — передает ТАСС сообщение МВД. Там уточнили, что с использованием этого приложения киберпреступники способны получить полный контроль над устройством пользователя и вывести все средства с его банковского счета.

Как рассказало ведомство, мошенники звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников медицинских учреждений, управляющих компаний, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Они убеждают установить приложение якобы для записи к врачу или передачи показаний счетчиков. В МВД подчеркнули, что представители государственных и медицинских организаций не просят устанавливать приложения через СМС или электронную почту, и призвали граждан не реагировать на подобные сообщения.

Ранее МВД уже сообщало о новых схемах мошенничества. Злоумышленники взламывали аккаунты на портале «Госуслуги» с помощью функции демонстрации экрана на смартфоне, считывая персональные данные и коды подтверждения. Такие действия приводили к получению доступа к банковским счетам граждан.

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Злоумышленники начали использовать приложение удаленного доступа для хищения личных данных и средств с банковских счетов граждан. Об этом сообщили в МВД РФ. «Они (мошенники — прим. URA.RU) призывают потенциальную жертву скачать приложение с удаленным управлением, выдавая при этом его за официальное», — передает ТАСС сообщение МВД. Там уточнили, что с использованием этого приложения киберпреступники способны получить полный контроль над устройством пользователя и вывести все средства с его банковского счета. Как рассказало ведомство, мошенники звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников медицинских учреждений, управляющих компаний, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Они убеждают установить приложение якобы для записи к врачу или передачи показаний счетчиков. В МВД подчеркнули, что представители государственных и медицинских организаций не просят устанавливать приложения через СМС или электронную почту, и призвали граждан не реагировать на подобные сообщения. Ранее МВД уже сообщало о новых схемах мошенничества. Злоумышленники взламывали аккаунты на портале «Госуслуги» с помощью функции демонстрации экрана на смартфоне, считывая персональные данные и коды подтверждения. Такие действия приводили к получению доступа к банковским счетам граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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