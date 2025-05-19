19 мая 2025

Свердловчанин лишился 800 тысяч рублей после телефонного разговора

© Служба новостей «URA.RU»
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У мужчины украли 809 тысяч рублей (архивное фото)
У мужчины украли 809 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Житель Лесного (Свердловская область) стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 800 тысяч рублей. Злоумышленники притворились сотрудниками «Пенсионного фонда» и «Госуслуг».  Об этом сообщили в ОМВД России по ЗАТО города Лесной.

«13 мая на абонентский номер заявителя поступил звонок с неизвестного номера от лица, представившегося сотрудником Пенсионного фонда России. Звонившая предложила записаться на приём. Мужчина согласился, и ему предложили продиктовать четырехзначный код из SMS-сообщения, что он впоследствии и сделал», — уточнили в ведомстве . Далее мужчине позвонили из «Госуслуг» и сообщили, что на его счет провели хакерскую атаку. Мошенники попросили потерпевшего включить демонстрацию экрана и зайти в приложение банка, чтобы спасти свои деньги. Мужчина так и поступил, показав ворам свои сбережения.

Спустя два дня пострадавший получил уведомление о переводе 809 тысяч рублей на карту стороннего банка. Только после этого он понял, что его данные и деньги украли мошенники и обратился в полицию.

Случаи телефонного мошенничества с крупными потерями денег ранее уже фиксировались в Свердловской области. Так, в Первоуральске пенсионерка отдала мошенникам 500 тысяч рублей, поверив истории о ДТП с родственницей, а жительницы Алапаевска потеряли более пяти миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях и криптовалюте.

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Житель Лесного (Свердловская область) стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 800 тысяч рублей. Злоумышленники притворились сотрудниками «Пенсионного фонда» и «Госуслуг».  Об этом сообщили в ОМВД России по ЗАТО города Лесной. «13 мая на абонентский номер заявителя поступил звонок с неизвестного номера от лица, представившегося сотрудником Пенсионного фонда России. Звонившая предложила записаться на приём. Мужчина согласился, и ему предложили продиктовать четырехзначный код из SMS-сообщения, что он впоследствии и сделал», — уточнили в ведомстве . Далее мужчине позвонили из «Госуслуг» и сообщили, что на его счет провели хакерскую атаку. Мошенники попросили потерпевшего включить демонстрацию экрана и зайти в приложение банка, чтобы спасти свои деньги. Мужчина так и поступил, показав ворам свои сбережения. Спустя два дня пострадавший получил уведомление о переводе 809 тысяч рублей на карту стороннего банка. Только после этого он понял, что его данные и деньги украли мошенники и обратился в полицию. Случаи телефонного мошенничества с крупными потерями денег ранее уже фиксировались в Свердловской области. Так, в Первоуральске пенсионерка отдала мошенникам 500 тысяч рублей, поверив истории о ДТП с родственницей, а жительницы Алапаевска потеряли более пяти миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях и криптовалюте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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