Медведев процитировал Мюллера из «17 мгновений весны», говоря о доверии к Трампу

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя вопрос о доверии к президенту США Дональду Трампу, процитировал известную реплику персонажа Генриха Мюллера из фильма «Семнадцать мгновений весны». Он заявил, что «верить никому нельзя».
«Верить нельзя никому. Мне можно», — сказал Медведев, отвечая на вышеупомянутый вопрос. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что первая часть высказывания полностью соответствует текущей ситуации. При этом политик указал на необходимость налаживания добрых отношений и диалога с США. По его словам, на данный момент диалог между странами есть, но он должен прежде всего опираться на гарантии и международные документы.
Ранее Медведев на марафоне «Знание.Первые» заявил, что Россия в постсоветские годы слишком доверяла США и Западной Европе, включая Британию, Францию, Германию и Италию. Он отметил, что страна поддавалась лицемерным уловкам исторических противников, не осознавая, что их подписи и слова часто не имеют значения, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.