Дорожные аферисты украли из бюджета Свердловской области 48 миллионов рублей

В Свердловской области двое руководителей коммерческой организации обвиняются в краже 48 миллионов рублей, выделенных Свердловской областью на содержание региональных автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по области.
«В Свердловской области перед судом предстанут руководящие сотрудники коммерческой организации, обвиняемые в мошенничестве при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог. <...> Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», — сообщили в ведомстве.
Следствие установило, что в 2020 году между государственным казенным учреждением Свердловской области и коммерческой организацией, где работали 47-летние мужчина и женщина, были заключены контракты на содержание дорог и искусственных сооружений. Обвиняемые имитировали выполнение работы: для этого они установили необходимое навигационное оборудование на нужную технику, которая «фактически не была задействована в работах», но все данные о якобы проделанной работа фиксировались и были предоставлены заказчику. В результате в 2022–2023 годах на счет подрядчика было перечислено более 48 миллионов рублей, которые обвиняемые потратили по своему усмотрению.
Причиненный ущерб полностью возмещен. Суд также наложил арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 25 миллионов рублей. В случае признания вины фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
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