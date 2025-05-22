В ЦРУ произошла стрельба

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило о закрытии основных ворот своего штаба. Это произошло после массовых сообщений СМИ о стрельбе на территории штаба.
«Главный вход в штаб-квартиру закрыт до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты», — проинформировали представители самого управления в соцсети X. До этого в журналисты сообщали о стрельбе внутри комплекса — был произведен выстрел по неизвестному.
Инцидент в штабе ЦРУ произошел на фоне недавней стрельбы в Вашингтоне, где были ранены двое сотрудников израильского посольства. Тогда подозреваемый был задержан на месте, а власти квалифицировали произошедшее как антисемитский теракт. После этих событий в столице США были усилены меры безопасности вокруг государственных и дипломатических учреждений.
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