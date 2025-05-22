В ЦРУ произошла стрельба

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Внутри комплекса ЦРУ выстрелили в неизвестного, сообщают американские журналисты
Внутри комплекса ЦРУ выстрелили в неизвестного, сообщают американские журналисты Фото:

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило о закрытии основных ворот своего штаба. Это произошло после массовых сообщений СМИ о стрельбе на территории штаба. 

«Главный вход в штаб-квартиру закрыт до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты», — проинформировали представители самого управления в соцсети X. До этого в журналисты сообщали о стрельбе внутри комплекса — был произведен выстрел по неизвестному. 

Инцидент в штабе ЦРУ произошел на фоне недавней стрельбы в Вашингтоне, где были ранены двое сотрудников израильского посольства. Тогда подозреваемый был задержан на месте, а власти квалифицировали произошедшее как антисемитский теракт. После этих событий в столице США были усилены меры безопасности вокруг государственных и дипломатических учреждений.

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило о закрытии основных ворот своего штаба. Это произошло после массовых сообщений СМИ о стрельбе на территории штаба.  «Главный вход в штаб-квартиру закрыт до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты», — проинформировали представители самого управления в соцсети X. До этого в журналисты сообщали о стрельбе внутри комплекса — был произведен выстрел по неизвестному.  Инцидент в штабе ЦРУ произошел на фоне недавней стрельбы в Вашингтоне, где были ранены двое сотрудников израильского посольства. Тогда подозреваемый был задержан на месте, а власти квалифицировали произошедшее как антисемитский теракт. После этих событий в столице США были усилены меры безопасности вокруг государственных и дипломатических учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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