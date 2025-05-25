На посольство России в Швеции сброшена емкость с краской

На территорию Посольства России в Швеции в очередной раз неизвестные сбросили с помочью дрона емкость с краской. Это совершили в ночь на 25 мая, залило площадку перед главным входом в здание. Об этом сообщает пресс-служба российского диппредставительства в Стокгольме.
«25 мая с.г. около 3:40 утра Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», — говорится в сообщении посольства. Информацию о произошедшем представители дипломатии опубликовали в своем telegram-канале.
В российской дипмиссии подчеркнули, что подобные атаки продолжаются уже более года, несмотря на неоднократные обращения к шведской полиции и МИД с требованиями обеспечить безопасность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.
Представители посольства выразили озабоченность отсутствием результатов расследования. Там также заявили, что ответственность за все возможные последствия подобных инцидентов лежит на шведских властях.
Ранее подобный инцидент произошел в апреле. Тогда российская сторона обратилась в шведскую полицию и направила ноту в МИД Швеции.
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