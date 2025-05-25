25 мая 2025

В центре Екатеринбурга встали трамваи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамваи встали в центре города около гостиницы «Исеть»
Трамваи встали в центре города около гостиницы «Исеть» Фото:

На улице Ленина в Екатеринбурге остановилось движение трамваев. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. 

«Движение трамваев по Ленина от Гагарина, в сторону центра закрыли. Трамвай идёт через Уральскую», — передает слова подписчицы telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по фото, трамваи встали из-за аварии на путях.

Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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На улице Ленина в Екатеринбурге остановилось движение трамваев. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.  «Движение трамваев по Ленина от Гагарина, в сторону центра закрыли. Трамвай идёт через Уральскую», — передает слова подписчицы telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по фото, трамваи встали из-за аварии на путях. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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