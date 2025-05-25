Трамваи встали в центре города около гостиницы «Исеть»
На улице Ленина в Екатеринбурге остановилось движение трамваев. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Движение трамваев по Ленина от Гагарина, в сторону центра закрыли. Трамвай идёт через Уральскую», — передает слова подписчицы telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по фото, трамваи встали из-за аварии на путях.
Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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