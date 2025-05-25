Кавалер двух орденов Мужества выиграл праймериз ЕР в челябинском районе

Кавалер двух орденов Мужества Артур Зарипов выиграл предварительные выборы «Единой России» в Кунашакском районе Челябинской области. Об этом сообщает портал праймериз.
«Выборы депутатов Собрания депутатов Кунашакского муниципального района (Одномандатный избирательный округ № 4). Зарипов Артур Русланович — 188 голосов»,- сообщается на сайте праймериз. Ближайший соперник Зарипова, преподаватель ОБЖ Дамир Нургалеев набрал 84 голоса.
Зарипову 40 лет. Он уроженец Свердловска, является членом партии «Единая Россия» Награжден двумя орденами Мужества, медалями Минобороны РФ: «За боевые отличия. За воинскую доблесть I и II степеней, „За отличие в военной службе“ I, II и III степеней, „Участнику специальной военной операции“, „Участнику военной операции в Сирийской арабской республике“, а также нагрудным знаком „За заслуги“
В сентябре 2022 года Зарипов прикрывал отход своей группы на одной из высот Донецкого направления. Противник начал вести по нему стрельбу из танка. Раненый полковник несколько часов оставался под вражеским огнем. Спастись ему помогли бойцы казачьего батальона «Терек». Они 200 метров ползком тащили раненого офицера до укрытия. До сих пор Зарипов благодарен им за спасение.
В том бою Зарипов получил тяжелые ранения: осколками ему повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра.
Военный нуждался в квалифицированной медпомощи. После вмешательства URA.RU и при помощи правительства области он смог попасть в центр Илизарова, где ему восстановили ногу. Но с дальнейшим лечением начались проблемы. Сначала Зарипова объявили самовольщиком. Лишь после общественного резонанса вопрос был решен.
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