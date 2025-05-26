Участник программы «Время героев» получил высокую должность в Министерстве ЖКХ

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Бондарев стал участником «Времени героев» в мае 2024 года
Бондарев стал участником «Времени героев» в мае 2024 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник программы «Время героев» Алексей Бондарев утвержден в должности руководителя Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом говорится на официальном сайте программы. 

«Участник программы „Время героев“ Алексей Бондарев назначен на должность директора Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — сообщается на сайте. Отмечается, что он стал участником программы, запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина, в мае 2024 года.

Бондарев подчеркнул значимость программы для своего профессионального роста, уточнив, что это новый этап в жизни. Особую благодарность новый директор департамента выразил министру строительства Иреку Файзуллину, который стал его наставником в рамках программы и дал возможность стажироваться в ведомстве. Файзуллин отметил профессиональные и личные качества Алексея Бондарева и заявил, что тот внесет значимый вклад в реализацию стратегических задач Минстроя, особенно в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Бондарев — выпускник Мордовского государственного университета 2004 года и кавалер медали «За отвагу». На новом посту он будет курировать стратегические проекты в сфере ЖКХ, включая разработку госполитики в области капитального ремонта многоквартирных домов. «Ключевой целью работы вижу повышение качества жизни граждан нашей страны», — заявил руководителя Департамента стратегических проектов.

Ранее 42 выпускника первого потока «Времени героев» уже заняли ответственные посты. Среди них полпред президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов и сенатор Алексей Кондратьев.

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Участник программы «Время героев» Алексей Бондарев утвержден в должности руководителя Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом говорится на официальном сайте программы.  «Участник программы „Время героев“ Алексей Бондарев назначен на должность директора Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — сообщается на сайте. Отмечается, что он стал участником программы, запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина, в мае 2024 года. Бондарев подчеркнул значимость программы для своего профессионального роста, уточнив, что это новый этап в жизни. Особую благодарность новый директор департамента выразил министру строительства Иреку Файзуллину, который стал его наставником в рамках программы и дал возможность стажироваться в ведомстве. Файзуллин отметил профессиональные и личные качества Алексея Бондарева и заявил, что тот внесет значимый вклад в реализацию стратегических задач Минстроя, особенно в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Бондарев — выпускник Мордовского государственного университета 2004 года и кавалер медали «За отвагу». На новом посту он будет курировать стратегические проекты в сфере ЖКХ, включая разработку госполитики в области капитального ремонта многоквартирных домов. «Ключевой целью работы вижу повышение качества жизни граждан нашей страны», — заявил руководителя Департамента стратегических проектов. Ранее 42 выпускника первого потока «Времени героев» уже заняли ответственные посты. Среди них полпред президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов и сенатор Алексей Кондратьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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