Участник программы «Время героев» получил высокую должность в Министерстве ЖКХ

Участник программы «Время героев» Алексей Бондарев утвержден в должности руководителя Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом говорится на официальном сайте программы.
«Участник программы „Время героев“ Алексей Бондарев назначен на должность директора Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — сообщается на сайте. Отмечается, что он стал участником программы, запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина, в мае 2024 года.
Бондарев подчеркнул значимость программы для своего профессионального роста, уточнив, что это новый этап в жизни. Особую благодарность новый директор департамента выразил министру строительства Иреку Файзуллину, который стал его наставником в рамках программы и дал возможность стажироваться в ведомстве. Файзуллин отметил профессиональные и личные качества Алексея Бондарева и заявил, что тот внесет значимый вклад в реализацию стратегических задач Минстроя, особенно в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Бондарев — выпускник Мордовского государственного университета 2004 года и кавалер медали «За отвагу». На новом посту он будет курировать стратегические проекты в сфере ЖКХ, включая разработку госполитики в области капитального ремонта многоквартирных домов. «Ключевой целью работы вижу повышение качества жизни граждан нашей страны», — заявил руководителя Департамента стратегических проектов.
Ранее 42 выпускника первого потока «Времени героев» уже заняли ответственные посты. Среди них полпред президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов и сенатор Алексей Кондратьев.
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