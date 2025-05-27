Юморист Гарик Харламов может стать отцом уже следующей зимой. Скрин

Поклонники Катерины Ковальчук заметили округлившийся живот актрисы
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Пополнение в семье ожидается уже следующей зимой
Пополнение в семье ожидается уже следующей зимой Фото:

В интернете появилась информация, что жена юмориста Гарика Харламова (настоящее имя Игорь Харламов), Катерина Ковальчук, беременна. Такой вывод поклонники сделали после того, как увидели актрису в рекламном ролике вместе с мужем. В кадре люди заметили, что фигура девушки изменилась. Об этом сообщает издание 7дней.ru.

«Ковальчук слухи о беременности пока не комментировала. Однако в своем блоге Катерина перестала красоваться в облегающих нарядах, что делает новости о прибавлении в их с юмористом семье весьма вероятными», — пишет портал 7дней.ru.

Также сообщается, что 6 июня семья отметит первую годовщину свадьбы, что лишь усиливает возможные домыслы. У Харламова уже есть дочь от брака с актрисой Кристиной Асмус, тогда как для 32-летней Ковальчук это будет первенец.

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В интернете появилась информация, что жена юмориста Гарика Харламова (настоящее имя Игорь Харламов) , Катерина Ковальчук, беременна. Такой вывод поклонники сделали после того, как увидели актрису в рекламном ролике вместе с мужем. В кадре люди заметили, что фигура девушки изменилась. Об этом сообщает издание 7дней.ru. «Ковальчук слухи о беременности пока не комментировала. Однако в своем блоге Катерина перестала красоваться в облегающих нарядах, что делает новости о прибавлении в их с юмористом семье весьма вероятными», — пишет портал 7дней.ru. Также сообщается, что 6 июня семья отметит первую годовщину свадьбы, что лишь усиливает возможные домыслы. У Харламова уже есть дочь от брака с актрисой Кристиной Асмус, тогда как для 32-летней Ковальчук это будет первенец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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