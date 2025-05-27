ОМОНовец, убивший милиционера 20 лет назад, дождался наказания

Фокинский районный суд города Брянска назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы экс-сотруднику ОМОНа и руководителю бойцовского клуба «Берсерк» из Липецка Марку Постельнику. Он признан виновным в совершенном в 2001 году убийстве начальника отдела по борьбе с организованной преступностью местного РОВД Валерия Хохлова. Об этом сообщил RTVI.
«После появления новых улик Постельника задержали и предъявили обвинение в убийстве, совершенном в составе группы (ч. 2 ст. 105 УК), а также незаконном хранении оружия (ст. 222 УК)», — передает RTVI содержание материалов дела. Там добавили, что экс-десантник открыл огонь по сотруднику милиции. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Вторым фигурантом по делу проходил предприниматель Дмитрий Митин (также известный как Ларсон), ранее занимавший должность помощника депутата Государственной думы от КПРФ Василия Шандыбина. Следствие утверждало, что именно Митин организовал совершение преступления. Однако в связи с тем, что сам обвиняемый был застрелен в 2003 году, уголовное преследование в его отношении было прекращено.
Убийство Хохлова произошло вечером 13 ноября 2001 года. Восемь часов вечера, во дворе дома № 71 на улице Богдана Хмельницкого, где проживал 37-летний подполковник, Постельник произвел в него три выстрела в упор из пистолета с глушителем. В результате полученных ранений Хохлов скончался на месте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.