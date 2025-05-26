26 мая 2025

В полиции рассказали, где ищут шестилетнего мальчика, пропавшего в Пермском крае

Полиция Пермского края: проверяются места возможного пребывания мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождение ребенка
Проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождение ребенка Фото:

В полиции рассказали URA.RU, как проходят поиски шестилетнего мальчика. Марк Аглиуллин 25 мая он ушел на детскую площадку возле дома в Кизеле и пропал. Ищут ребенка вторые сутки.

«Около 23.00 25 мая в дежурную часть отделения полиции №1 (дислокация Кизел) МО МВД России „Губахинский“ поступило сообщение о том, что с прогулки не вернулся шестилетний мальчик. На поиски ребенка незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции и другие оперативные службы органов внутренних дел», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождение ребенка. Проверяются места его возможного пребывания, добавили правоохранители. 

Местная жительница Татьяна Нуруллина ранее рассказала URA.RU о том, что пропавшего ребенка видели во дворе дома №4 по улице Макаренко. По словам женщины, его заметил ее восьмилетний сын. Тот сообщил, что мальчик был один и якобы занимался поисками своего брата. Эту информацию гражданка сообщила правоохранителям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В полиции рассказали URA.RU, как проходят поиски шестилетнего мальчика. Марк Аглиуллин 25 мая он ушел на детскую площадку возле дома в Кизеле и пропал. Ищут ребенка вторые сутки. «Около 23.00 25 мая в дежурную часть отделения полиции №1 (дислокация Кизел) МО МВД России „Губахинский“ поступило сообщение о том, что с прогулки не вернулся шестилетний мальчик. На поиски ребенка незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции и другие оперативные службы органов внутренних дел», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождение ребенка. Проверяются места его возможного пребывания, добавили правоохранители.  Местная жительница Татьяна Нуруллина ранее рассказала URA.RU о том, что пропавшего ребенка видели во дворе дома №4 по улице Макаренко. По словам женщины, его заметил ее восьмилетний сын. Тот сообщил, что мальчик был один и якобы занимался поисками своего брата. Эту информацию гражданка сообщила правоохранителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...