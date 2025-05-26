В полиции рассказали, где ищут шестилетнего мальчика, пропавшего в Пермском крае

В полиции рассказали URA.RU, как проходят поиски шестилетнего мальчика. Марк Аглиуллин 25 мая он ушел на детскую площадку возле дома в Кизеле и пропал. Ищут ребенка вторые сутки.
«Около 23.00 25 мая в дежурную часть отделения полиции №1 (дислокация Кизел) МО МВД России „Губахинский“ поступило сообщение о том, что с прогулки не вернулся шестилетний мальчик. На поиски ребенка незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции и другие оперативные службы органов внутренних дел», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождение ребенка. Проверяются места его возможного пребывания, добавили правоохранители.
Местная жительница Татьяна Нуруллина ранее рассказала URA.RU о том, что пропавшего ребенка видели во дворе дома №4 по улице Макаренко. По словам женщины, его заметил ее восьмилетний сын. Тот сообщил, что мальчик был один и якобы занимался поисками своего брата. Эту информацию гражданка сообщила правоохранителям.
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