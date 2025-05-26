Роскосмос избежал ответственности за долги обанкроченного в Миассе завода

Роскосмос не будет платить по долгам обанкроченного Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область), как на этом настаивал конкурсный управляющий Анатолий Селищев. Согласно данным суда, очередная жалоба Селищева осталась без удовлетворения.
«Кассационная инстанция. Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отмечено на сайте суда.
Делом занимался Арбитражный суд Уральского округа. Заседание прошло в закрытом режиме. Первый вердикт челябинский арбитраж вынес в декабре 2024 года. Тогда Селищеву отказали, но он не согласился и обжаловал определение. В феврале апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции. Третья попытка также стала безуспешной. Роскосмос является головной организацией ММЗ. Завод работает также в связке с ГРЦ имени Макеева, который выступает разработчиком продукции, изготавливаемой на предприятии.
Финансовый управляющий был не одинок в своих стремлениях. Позицию Селищева поддержала компания «Новатэк-Челябинск». Поставщик пошел дальше. Он потребовал привлечь в качестве соответчиков получившего срок бывшего директора ММЗ Андрея Юрчикова, сменившего его руководителя Александра Новожилова и Алену Мотовилову.
Сейчас начинается также другой процесс. Газовики потребовали заплатить долги за поставленное в марте топливо. Причем два других заявления 2025 года суд успел удовлетворить.
О проделанной работе Селищев готовит отчет для суда к 18 июня. До этого срока продолжится процедура конкурсного производства. Ее в июне 2022 года запустил Россельхозбанк, пожелавший вернуть одолженные заводу деньги.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарии всех сторон спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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