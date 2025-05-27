В Златоусте ужесточат правила использования электросамокатов

В Златоусте нарушителям на электросамокатах заблокируют доступ к услуге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выявленные нарушения со стороны пользователей будут передаваться в кикшеринговую компанию
Выявленные нарушения со стороны пользователей будут передаваться в кикшеринговую компанию Фото:

В городе Златоусте Челябинской области пользователей электросамокатов, нарушающих правила дорожного движения, начнут лишать доступа к прокату. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции региона. 

«Все выявленные автоинспекторами нарушения со стороны пользователей электросамокатов будут передаваться в кикшеринговую компанию для предупреждения или блокировки аккаунта нарушителя. Таким образом, доступ к услуге для них будет закрыт», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Каждый пользователь перед поездкой получает напоминание о необходимости соблюдать правила дорожного движения, напомнили представители компаний по прокату. В случае нарушений предусмотрены штрафы, условия которых указаны в пользовательском соглашении. Компании подтвердили готовность сотрудничать с правоохранительными органами и оперативно реагировать на поступающие обращения о нарушениях.

Госавтоинспекция напоминает, что максимальная скорость передвижения на электросамокате не должна превышать 25 километров в час, запрещено кататься вдвоем, а также управлять устройством в состоянии опьянения. При пересечении пешеходных переходов необходимо спешиться и вести самокат рядом с собой.

В Челябинке ранее около дома №30 по улице Горького 17-летний молодой человек на электросамокате «Яндекс Go» сбил пожилую женщину. Пострадавшей потребовалась госпитализация. На асфальте остались следы крови

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Златоусте Челябинской области пользователей электросамокатов, нарушающих правила дорожного движения, начнут лишать доступа к прокату. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции региона.  «Все выявленные автоинспекторами нарушения со стороны пользователей электросамокатов будут передаваться в кикшеринговую компанию для предупреждения или блокировки аккаунта нарушителя. Таким образом, доступ к услуге для них будет закрыт», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Каждый пользователь перед поездкой получает напоминание о необходимости соблюдать правила дорожного движения, напомнили представители компаний по прокату. В случае нарушений предусмотрены штрафы, условия которых указаны в пользовательском соглашении. Компании подтвердили готовность сотрудничать с правоохранительными органами и оперативно реагировать на поступающие обращения о нарушениях. Госавтоинспекция напоминает, что максимальная скорость передвижения на электросамокате не должна превышать 25 километров в час, запрещено кататься вдвоем, а также управлять устройством в состоянии опьянения. При пересечении пешеходных переходов необходимо спешиться и вести самокат рядом с собой. В Челябинке ранее около дома №30 по улице Горького 17-летний молодой человек на электросамокате «Яндекс Go» сбил пожилую женщину. Пострадавшей потребовалась госпитализация. На асфальте остались следы крови. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...