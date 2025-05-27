В Златоусте ужесточат правила использования электросамокатов

В городе Златоусте Челябинской области пользователей электросамокатов, нарушающих правила дорожного движения, начнут лишать доступа к прокату. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции региона.
«Все выявленные автоинспекторами нарушения со стороны пользователей электросамокатов будут передаваться в кикшеринговую компанию для предупреждения или блокировки аккаунта нарушителя. Таким образом, доступ к услуге для них будет закрыт», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Каждый пользователь перед поездкой получает напоминание о необходимости соблюдать правила дорожного движения, напомнили представители компаний по прокату. В случае нарушений предусмотрены штрафы, условия которых указаны в пользовательском соглашении. Компании подтвердили готовность сотрудничать с правоохранительными органами и оперативно реагировать на поступающие обращения о нарушениях.
Госавтоинспекция напоминает, что максимальная скорость передвижения на электросамокате не должна превышать 25 километров в час, запрещено кататься вдвоем, а также управлять устройством в состоянии опьянения. При пересечении пешеходных переходов необходимо спешиться и вести самокат рядом с собой.
В Челябинке ранее около дома №30 по улице Горького 17-летний молодой человек на электросамокате «Яндекс Go» сбил пожилую женщину. Пострадавшей потребовалась госпитализация. На асфальте остались следы крови.
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