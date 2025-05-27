В Челябинске 17-летний парень сбил пожилую женщину на тротуаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юноша воспользовался сервисом кикшеринга от «Яндекс»
Юноша воспользовался сервисом кикшеринга от «Яндекс» Фото:

В Челябинке около дома №30 по улице Горького 17-летний молодой человек на электросамокате «Яндекс Go» сбил пожилую женщину, двигаясь по тротуару. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель электросамоката „Яндекс Go“, молодой человек 2007 года рождения, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, женщина 1947 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавшая получила телесные повреждения, и ей потребовалась госпитализация. На асфальте была замечена кровь. Сотрудники ГАИ устанавливают детали инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что в середине мая с улиц Челябинска исчезли электросамокаты. Причиной временной приостановки работы сервисов кикшеринга стало уголовное дело, связанное с ДТП, в котором 12-летний ребенок на самокате переехал пенсионера. Уже 23 мая они были разблокированы. Подробнее — в сюжете URA.RU.

На месте происшествия была замечена кровь
На месте происшествия была замечена кровь
Фото:

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В Челябинке около дома №30 по улице Горького 17-летний молодой человек на электросамокате «Яндекс Go» сбил пожилую женщину, двигаясь по тротуару. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «По предварительным данным, водитель электросамоката „Яндекс Go“, молодой человек 2007 года рождения, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, женщина 1947 года рождения», — сообщили в пресс-службе. Пострадавшая получила телесные повреждения, и ей потребовалась госпитализация. На асфальте была замечена кровь. Сотрудники ГАИ устанавливают детали инцидента. Ранее URA.RU сообщало, что в середине мая с улиц Челябинска исчезли электросамокаты. Причиной временной приостановки работы сервисов кикшеринга стало уголовное дело, связанное с ДТП, в котором 12-летний ребенок на самокате переехал пенсионера. Уже 23 мая они были разблокированы. Подробнее — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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