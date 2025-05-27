В Челябинке около дома №30 по улице Горького 17-летний молодой человек на электросамокате «Яндекс Go» сбил пожилую женщину, двигаясь по тротуару. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, водитель электросамоката „Яндекс Go“, молодой человек 2007 года рождения, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, женщина 1947 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
Пострадавшая получила телесные повреждения, и ей потребовалась госпитализация. На асфальте была замечена кровь. Сотрудники ГАИ устанавливают детали инцидента.
Ранее URA.RU сообщало, что в середине мая с улиц Челябинска исчезли электросамокаты. Причиной временной приостановки работы сервисов кикшеринга стало уголовное дело, связанное с ДТП, в котором 12-летний ребенок на самокате переехал пенсионера. Уже 23 мая они были разблокированы. Подробнее — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!