В Челябинске будут изымать брошенные самокаты

В Челябинске запретили оставлять самокаты на остановках, придомовых территориях, в парках и местах, где запрещено передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.
«С учетом наработанной практики внесены изменения в правила благоустройства. Добавляется перечень запретов в отношении средств индивидуальной мобильности. Они не могут быть размещены в парках, скверах, на территориях, где запрещено передвижение СИМ», — сообщили в пресс-службе думы.
Также эвакуировать будут самокаты, брошенные на тротуарах шириной менее полутора метров, на клумбах и цветниках. То же касается территорий на расстоянии менее 10 метров перед входами в соцучреждения.
Решение приняли 27 мая депутаты городской думы. Оставленные самокаты могут принудительно перемещать в места временного хранения. При этом будет составляться акт. СИМ будут возвращать владельцу после документарного подтверждения права собственности и возмещения понесенных муниципалитетом затрат.
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