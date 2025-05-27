В Челябинске будут изымать брошенные самокаты

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В Челябинске будут эвакуировать СИМ
В Челябинске будут эвакуировать СИМ Фото:

В Челябинске запретили оставлять самокаты на остановках, придомовых территориях, в парках и местах, где запрещено передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

«С учетом наработанной практики внесены изменения в правила благоустройства. Добавляется перечень запретов в отношении средств индивидуальной мобильности. Они не могут быть размещены в парках, скверах, на территориях, где запрещено передвижение СИМ», — сообщили в пресс-службе думы.

Также эвакуировать будут самокаты, брошенные на тротуарах шириной менее полутора метров, на клумбах и цветниках. То же касается территорий на расстоянии менее 10 метров перед входами в соцучреждения.

Решение приняли 27 мая депутаты городской думы. Оставленные самокаты могут принудительно перемещать в места временного хранения. При этом будет составляться акт. СИМ будут возвращать владельцу после документарного подтверждения права собственности и возмещения понесенных муниципалитетом затрат.

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В Челябинске запретили оставлять самокаты на остановках, придомовых территориях, в парках и местах, где запрещено передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в пресс-службе гордумы. «С учетом наработанной практики внесены изменения в правила благоустройства. Добавляется перечень запретов в отношении средств индивидуальной мобильности. Они не могут быть размещены в парках, скверах, на территориях, где запрещено передвижение СИМ», — сообщили в пресс-службе думы. Также эвакуировать будут самокаты, брошенные на тротуарах шириной менее полутора метров, на клумбах и цветниках. То же касается территорий на расстоянии менее 10 метров перед входами в соцучреждения. Решение приняли 27 мая депутаты городской думы. Оставленные самокаты могут принудительно перемещать в места временного хранения. При этом будет составляться акт. СИМ будут возвращать владельцу после документарного подтверждения права собственности и возмещения понесенных муниципалитетом затрат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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