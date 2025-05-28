В пяти населенных пунктах Пермского края отключат телевидение и радио

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Отключение средств вещания произойдет со 2 по 5 июня
Отключение средств вещания произойдет со 2 по 5 июня Фото:

В Пермском крае в ряде территорий отключат телевидение и радио. Это произойдет со 2 по 5 июня. 

«Так, в Очере 2 июня с 11:00 до 17:00 будет временно приостановлено вещание пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также Радио России. В поселке Большая Соснова 3 июня с 11:00 до 17:00 не будут доступны цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2. В Гайнах в этот же день, 3 июня, в указанный интервал времени с 11:00 до 17:00 будет прервано вещание пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России», — сообщили URA.RU в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.

Кроме того, в Кудымкаре отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России запланированы на 4 июня с 09:00 до 18:00. В Чермозе 5 июня с 11:00 до 17:00 трансляция пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет временно приостановлена.

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В Пермском крае в ряде территорий отключат телевидение и радио. Это произойдет со 2 по 5 июня.  «Так, в Очере 2 июня с 11:00 до 17:00 будет временно приостановлено вещание пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также Радио России. В поселке Большая Соснова 3 июня с 11:00 до 17:00 не будут доступны цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2. В Гайнах в этот же день, 3 июня, в указанный интервал времени с 11:00 до 17:00 будет прервано вещание пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России», — сообщили URA.RU в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре. Кроме того, в Кудымкаре отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России запланированы на 4 июня с 09:00 до 18:00. В Чермозе 5 июня с 11:00 до 17:00 трансляция пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет временно приостановлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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