Губернатор Махонин предложил сделать Пермь площадкой для международных мероприятий

Дмитрий Махонин предложил сделать Пермь площадкой для международных мероприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми проходит важный форум по вопросам безопасности
В Перми проходит важный форум по вопросам безопасности Фото:

На заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия» с участием главы МИД Сергея Лаврова губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил сделать Пермь площадкой для проведения международных мероприятий. Об этом Махонин заявил в Перми 29 мая.

«Мы основываемся на том, чтобы участвовать в международной повестке в рамках бизнес-миссий наших предприятий. Мы постоянно присутствуем и в Саудовской Аравии и в Бахрейне, нашими деловыми партнерами является и страны Центральной Азии», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, Пермский край располагается в уникальном месте: между Европой и Азией. В приветственном слове Якушев подчеркнул, что именно поэтому сегодняшние слушания по вопросам Евразийской безопасности и проходят в Перми — из-за географической границы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми 29 мая проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Организаторы — парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД. 

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На заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия» с участием главы МИД Сергея Лаврова губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил сделать Пермь площадкой для проведения международных мероприятий. Об этом Махонин заявил в Перми 29 мая. «Мы основываемся на том, чтобы участвовать в международной повестке в рамках бизнес-миссий наших предприятий. Мы постоянно присутствуем и в Саудовской Аравии и в Бахрейне, нашими деловыми партнерами является и страны Центральной Азии», — подчеркнул Дмитрий Махонин. По словам губернатора, Пермский край располагается в уникальном месте: между Европой и Азией. В приветственном слове Якушев подчеркнул, что именно поэтому сегодняшние слушания по вопросам Евразийской безопасности и проходят в Перми — из-за географической границы. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми 29 мая проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Организаторы — парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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