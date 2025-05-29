Губернатор Махонин предложил сделать Пермь площадкой для международных мероприятий

На заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия» с участием главы МИД Сергея Лаврова губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил сделать Пермь площадкой для проведения международных мероприятий. Об этом Махонин заявил в Перми 29 мая.
«Мы основываемся на том, чтобы участвовать в международной повестке в рамках бизнес-миссий наших предприятий. Мы постоянно присутствуем и в Саудовской Аравии и в Бахрейне, нашими деловыми партнерами является и страны Центральной Азии», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
По словам губернатора, Пермский край располагается в уникальном месте: между Европой и Азией. В приветственном слове Якушев подчеркнул, что именно поэтому сегодняшние слушания по вопросам Евразийской безопасности и проходят в Перми — из-за географической границы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми 29 мая проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Организаторы — парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД.
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