Глава МИД Сергей Лавров сделал в Перми важное заявление

В Перми началось заседание Комиссии Генсовета ЕР с участием Сергея Лаврова
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На повестке дня вопросы расширения международных и внешнеэкономических отношений связей субъектов РФ
На повестке дня вопросы расширения международных и внешнеэкономических отношений связей субъектов РФ Фото:

В Перми началось заседание Комиссии Генсовета партии «Единая Россия» с участием главы МИД Сергея Лаврова. В Перми в четверг, 29 мая, проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Организаторы — парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД.

«На повестке дня вопросы расширения международных и внешнеэкономических отношений связей субъектов РФ. Это линия соприкосновения дружбы, сотрудничества и взаимной выгоды. МИД России имеет достаточные полномочия для продвижения российских регионов в международной деятельности. Мы никогда не отказывались от диалога со странами, которыми управляют, так сказать, недружественные правительства», — сказал Лавров. 

В своем выступлении губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край — это опорный регион. Задачи правительства — развивать экономику и промышленность. А также увеличивать экспортный потенциал. Сейчас регион сотрудничает со 103-я странами мира, отметил глава региона. Также по его словам, край видит в таких форумах возможность найти надежных партнеров и внести вклад в развитие международного сотрудничества для страны.

В краевой столице помимо главы МИД России Сергея Лаврова 29 мая выступит председатель генсовета ЕР Владимир Якушев. А также сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов.

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В Перми началось заседание Комиссии Генсовета партии «Единая Россия» с участием главы МИД Сергея Лаврова. В Перми в четверг, 29 мая, проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Организаторы — парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД. «На повестке дня вопросы расширения международных и внешнеэкономических отношений связей субъектов РФ. Это линия соприкосновения дружбы, сотрудничества и взаимной выгоды. МИД России имеет достаточные полномочия для продвижения российских регионов в международной деятельности. Мы никогда не отказывались от диалога со странами, которыми управляют, так сказать, недружественные правительства», — сказал Лавров.  В своем выступлении губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край — это опорный регион. Задачи правительства — развивать экономику и промышленность. А также увеличивать экспортный потенциал. Сейчас регион сотрудничает со 103-я странами мира, отметил глава региона. Также по его словам, край видит в таких форумах возможность найти надежных партнеров и внести вклад в развитие международного сотрудничества для страны. В краевой столице помимо главы МИД России Сергея Лаврова 29 мая выступит председатель генсовета ЕР Владимир Якушев. А также сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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