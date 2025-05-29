«Дочка» «Газпрома» объединяет активы в ХМАО

Нефтяная компания из ХМАО присоединяет свое дочернее общество
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная компания из ХМАО укрупняет свои активы
Нефтяная компания из ХМАО укрупняет свои активы Фото:

Нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) из ХМАО, принадлежащая «Газпром нефти», начала процесс реорганизации. К ней будет присоединена фирма «Салымский-2» из Ханты-Мансийска.

«Общество уведомляет о реорганизации в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью „Салымский-2“. Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее чем в течение тридцати дней с даты публикации сообщения», — говорится в уведомлении компании, размещенном на Федресурсе.

Нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент» принадлежит «Газпром нефти» через дочерние структуры. До этого компания была совместным предприятием с Shell, однако после ухода иностранных партнеров доля перешла российской стороне.

ООО «Салымский-2» — дочернее предприятие СПД. Предприятие зарегистрировано в 2019 году в Ханты-Мансийске. У компании есть две действующие лицензии на разведку, добычу и геологическое изучение недр на Ново-Салымском нефтяном месторождении в Нефтеюганском районе Югры. Месторождение находится в 100 километрах к юго-востоку от Ханты-Мансийска.

Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Салым Петролеум Девелопмент». На момент публикации ответ не пришел.

Ранее URA.RU писало, что «Салым Петролеум Девелопмент» будет тестировать технологии добычи трудноизвлекаемой нефти в ХМАО. Инновационный полигон планируют обустроить на на Верхнесалымском месторождении.

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Нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) из ХМАО, принадлежащая «Газпром нефти», начала процесс реорганизации. К ней будет присоединена фирма «Салымский-2» из Ханты-Мансийска. «Общество уведомляет о реорганизации в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью „Салымский-2“. Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее чем в течение тридцати дней с даты публикации сообщения», — говорится в уведомлении компании, размещенном на Федресурсе. Нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент» принадлежит «Газпром нефти» через дочерние структуры. До этого компания была совместным предприятием с Shell, однако после ухода иностранных партнеров доля перешла российской стороне. ООО «Салымский-2» — дочернее предприятие СПД. Предприятие зарегистрировано в 2019 году в Ханты-Мансийске. У компании есть две действующие лицензии на разведку, добычу и геологическое изучение недр на Ново-Салымском нефтяном месторождении в Нефтеюганском районе Югры. Месторождение находится в 100 километрах к юго-востоку от Ханты-Мансийска. Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Салым Петролеум Девелопмент». На момент публикации ответ не пришел. Ранее URA.RU писало, что «Салым Петролеум Девелопмент» будет тестировать технологии добычи трудноизвлекаемой нефти в ХМАО. Инновационный полигон планируют обустроить на на Верхнесалымском месторождении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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