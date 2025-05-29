«Дочка» «Газпрома» объединяет активы в ХМАО

Нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) из ХМАО, принадлежащая «Газпром нефти», начала процесс реорганизации. К ней будет присоединена фирма «Салымский-2» из Ханты-Мансийска.
«Общество уведомляет о реорганизации в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью „Салымский-2“. Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее чем в течение тридцати дней с даты публикации сообщения», — говорится в уведомлении компании, размещенном на Федресурсе.
Нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент» принадлежит «Газпром нефти» через дочерние структуры. До этого компания была совместным предприятием с Shell, однако после ухода иностранных партнеров доля перешла российской стороне.
ООО «Салымский-2» — дочернее предприятие СПД. Предприятие зарегистрировано в 2019 году в Ханты-Мансийске. У компании есть две действующие лицензии на разведку, добычу и геологическое изучение недр на Ново-Салымском нефтяном месторождении в Нефтеюганском районе Югры. Месторождение находится в 100 километрах к юго-востоку от Ханты-Мансийска.
Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Салым Петролеум Девелопмент». На момент публикации ответ не пришел.
Ранее URA.RU писало, что «Салым Петролеум Девелопмент» будет тестировать технологии добычи трудноизвлекаемой нефти в ХМАО. Инновационный полигон планируют обустроить на на Верхнесалымском месторождении.
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