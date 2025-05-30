Стали известны подробности нападения на синагогу в Сочи

Shot: мужчиной, который напал на синагогу в Сочи, управлял куратор с Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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В синагоге никто не пострадал
В синагоге никто не пострадал Фото:

Мужчина, который днем 29 мая напал на синагогу на улице Альпийской в Сочи, действовал на по указанию неизвестного куратора, который связывался с ним через мессенджер и, предположительно, находился на территории Украины. Об этом сообщают СМИ. 

«Мужчина подъехал к зданию синагоги на автомобиле, достал молоток из рюкзака и начал угрожать работнику охраны. Ему удалось выломать калитку и повредить входную дверь, однако попасть внутрь помещения, где в тот момент шли занятия детского кружка, он не смог. Предварительно, его действиями руководил куратор с Украины», — пишет Shot.

По предварительным данным, задержанным оказался 39-летний житель Ессентуков, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время с задержанным работают следователи.

Подобные случаи нападений и угроз с применением оружия происходят в разных регионах России. Ранее в Магнитогорске участник СВО угрожал убийством бывшей жене и несовершеннолетней дочери, а при задержании напал с ножом на сотрудников Росгвардии, в результате чего силовики были вынуждены применить табельное оружие.

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Мужчина, который днем 29 мая напал на синагогу на улице Альпийской в Сочи, действовал на по указанию неизвестного куратора, который связывался с ним через мессенджер и, предположительно, находился на территории Украины. Об этом сообщают СМИ.  «Мужчина подъехал к зданию синагоги на автомобиле, достал молоток из рюкзака и начал угрожать работнику охраны. Ему удалось выломать калитку и повредить входную дверь, однако попасть внутрь помещения, где в тот момент шли занятия детского кружка, он не смог. Предварительно, его действиями руководил куратор с Украины», — пишет Shot. По предварительным данным, задержанным оказался 39-летний житель Ессентуков, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время с задержанным работают следователи. Подобные случаи нападений и угроз с применением оружия происходят в разных регионах России. Ранее в Магнитогорске участник СВО угрожал убийством бывшей жене и несовершеннолетней дочери, а при задержании напал с ножом на сотрудников Росгвардии, в результате чего силовики были вынуждены применить табельное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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