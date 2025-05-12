В Магнитогорске участник СВО угрожал убить дочь и бывшую жену

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Мужчина был вооружен ножом
Мужчина был вооружен ножом Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) участник СВО угрожал убить несовершеннолетнюю дочь и бывшую жену. К месту сначала прибыл участковый и Росгвардия. Совместными усилиями мужчина был задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Наряд вневедомственной охраны оказал содействие участковому уполномоченному в задержании вооруженного холодным оружием агрессивного неадеквата. Он пребывал в алкогольном опьянении и перед этим угрожал убийством бывшей жене и своей несовершеннолетней дочери», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

По данным агентства, в ходе задержания мужчина оказал сопротивление: кинулся с ножом на росгвардейцев. Сотрудники были вынуждены применить табельное оружие (выстрелили неадеквату по ногам). Агрессора госпитализировали, а материалы передали военным следователям.

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В Магнитогорске (Челябинская область) участник СВО угрожал убить несовершеннолетнюю дочь и бывшую жену. К месту сначала прибыл участковый и Росгвардия. Совместными усилиями мужчина был задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Наряд вневедомственной охраны оказал содействие участковому уполномоченному в задержании вооруженного холодным оружием агрессивного неадеквата. Он пребывал в алкогольном опьянении и перед этим угрожал убийством бывшей жене и своей несовершеннолетней дочери», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. По данным агентства, в ходе задержания мужчина оказал сопротивление: кинулся с ножом на росгвардейцев. Сотрудники были вынуждены применить табельное оружие (выстрелили неадеквату по ногам). Агрессора госпитализировали, а материалы передали военным следователям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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