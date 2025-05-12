В Магнитогорске участник СВО угрожал убить дочь и бывшую жену

В Магнитогорске (Челябинская область) участник СВО угрожал убить несовершеннолетнюю дочь и бывшую жену. К месту сначала прибыл участковый и Росгвардия. Совместными усилиями мужчина был задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Наряд вневедомственной охраны оказал содействие участковому уполномоченному в задержании вооруженного холодным оружием агрессивного неадеквата. Он пребывал в алкогольном опьянении и перед этим угрожал убийством бывшей жене и своей несовершеннолетней дочери», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
По данным агентства, в ходе задержания мужчина оказал сопротивление: кинулся с ножом на росгвардейцев. Сотрудники были вынуждены применить табельное оружие (выстрелили неадеквату по ногам). Агрессора госпитализировали, а материалы передали военным следователям.
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