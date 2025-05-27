Новая элита: опыт Афганистана помог челябинскому экс-замминистра на СВО

Спорт помог челябинскому экс-замминистра Казакову пережить Афганистан и СВО

28 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Александр Казаков прошел несколько горячих точек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал участников СВО новой элитой. Именно они, по мнению президента, должны олицетворять власть. Для них специально создали программу «Время героев». Директор центра по адаптивным видам спорта Челябинской области Александр Казаков прошел курс этой программы. В разговоре с корреспондентом URA.RU он рассказал, как опыт войны в Афганистане помог ему на СВО. Теперь ты в армии — Я родился в Челябинске и как многие мальчишки в нашем городе играл в хоккей. Сначала во дворе — на валенках, потом гоняли на катке. Хорошая физическая подготовка, координация и чувство локтя очень пригодилась во время службы в армии. Меня призвали в 1987 году и зачислили в пограничные войска. После года учебки нас направили в Афганистан для усиления группировки войск, — рассказывает Казаков. В горах он оставался до дембеля. За успешное выполнение боевых задач Казакова наградили грамотой Президиума СССР, знаком «Воин-интернационалист», медалью «От благодарного афганского народа» Правительства Республики Афганистан. Демобилизация, реабилитация и поступление в ВУЗ Вернувшись домой в 1989 году Казаков поступил в институт физической культуры (ныне УралГУФК). Учебу он успешно совмещал с работой: преподавал секции футбола и хоккея в системе дополнительного образования. По признанию директора центра, именно спорт помог ему преодолеть так называемый «афганский синдром». С его помощью он отвлекался и забывался. — Я занимался спортом еще до армии. А придя с Афганистана, продолжил, но уже чисто для себя. При занятиях спортом ты отвлекаешься, забываешь какие-то моменты. Я прекрасно понимаю, что спорт мне помог в этом. Институт физкультуры я, правда, не окончил — перевелся в университет (ЮУрГУ) на юридическую специальность. В те годы профессия «юрист» была наиболее перспективна и востребована, — рассказал Казаков. После университета — Работал по специальности в разных учреждениях, органах государственной власти, в службе судебным приставов, в коммерции. В общем, опыт приличный. В 2014 году судьба вновь свела со спортом, только уже на уровне управления — в Министерстве спорта Челябинской области, — вспоминает Казаков. За годы карьеры Казаков был награжден грамотами главы города Челябинска, Министерства Юстиции РФ, медалью «10 лет Федеральной Службе судебных приставов РФ». Он участвовал в исполнении сложных исполнительных производств на территории Челябинска и области. В должности заместителя министра спорта региона он проработал около восьми лет. — Направление работы было больше юридическим. Но вся моя жизнь так или иначе связана со спортом в разных его формах, — заявил Казаков. Начало СВО и отправка на фронт — Когда началась спецоперация, я оставил госслужбу, некоторое время работал в коммерческой структуре и сосредоточился на помощи ребятам, находящимся на фронте. Несколько раз ездил «за ленточку», возил гуманитарную помощь. А в 2023 году присоединился к СВОим. Отучился на оператора БПЛА, подписал контракт с Минобороны. Занимался аэроразведкой. Хотелось просто молодых пацанов научить: что надо делать, а что не надо, — рассказал Казаков. Семья, по словам ветерана, тяжело приняла его решение. Но была готова к нему. В расчете, который занимался аэроразведкой, Казаков был самым старшим. Молодые парни прислушивались к советам бывалого военного. Некоторые из таких советов спасали жизни. — Самый простой совет — смотри под ноги! Это еще с Афганистана. Сейчас к нему можно добавить, чтобы смотрели еще и в небо. Это должно стать привычкой, частью твоего сознания. Для меня СВО — это, прежде всего, пример единства нашего народа. И я горжусь, что прошел этот путь вместе со своими боевыми товарищами, — добавил Казаков. «Время героев» Позывной на СВО у Казакова был «Шурави». Это со времен службы в Афганистане. Так там называли советских и гражданских специалистов. И даже приветствовали их так, а со временем так стали себя называть ветераны Афганистана. Будучи на СВО, Казаков решил принять участие в федеральной программе время героев. Вспоминает, что пока возвращался домой, отбор основных кандидатов уже прошел и его зачислили в список по заочной программе. — Это очень интересная программа в части набора модулей лекций. Мой опыт, который был наработан за столько лет в различных направлениях, систематизировался. И когда мне предложили возглавить Центр по адаптивным видам спорта я понимал, что справлюсь. — отметил Казаков. Спорт — это труд Сегодня в Центре проходят подготовку не только спортсмены, но и участники СВО. Через спорт их привлекают к реабилитации и социализации, возвращают обратно в жизнь. — Наш центр помогает людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценную жизнь. Здесь проходят подготовку не только спортсмены, но и участники СВО. Спорт помогает в социальной адаптации и физической реабилитации, вселяет уверенность, формирует внутренний стержень. В адаптивном спорте точно нет случайных людей! Они всегда идут к своей цели, поставленной задачи. Это огромный труд и каждый день преодоление себя. И лично для меня они тоже — герои, — уверен Казаков. Бывших пограничников не бывает 28 мая в России отмечается День погранвойск. У ветерана двух военных служб есть что сказать по этому поводу. — В моем личном календаре это один из главных праздников. Как говорят, бывших пограничников не бывает. От всей души поздравляю пограничников России — наше воинское братство! Желаю успехов на службе и мирного неба над головой. Будем помнить, что Родина у нас одна. И, если нужно, мы всегда готовы встать на ее защиту, — говорит Казаков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назвал участников СВО новой элитой. Именно они, по мнению президента, должны олицетворять власть. Для них специально создали программу «Время героев». Директор центра по адаптивным видам спорта Челябинской области Александр Казаков прошел курс этой программы. В разговоре с корреспондентом URA.RU он рассказал, как опыт войны в Афганистане помог ему на СВО. — Я родился в Челябинске и как многие мальчишки в нашем городе играл в хоккей. Сначала во дворе — на валенках, потом гоняли на катке. Хорошая физическая подготовка, координация и чувство локтя очень пригодилась во время службы в армии. Меня призвали в 1987 году и зачислили в пограничные войска. После года учебки нас направили в Афганистан для усиления группировки войск, — рассказывает Казаков. В горах он оставался до дембеля. За успешное выполнение боевых задач Казакова наградили грамотой Президиума СССР, знаком «Воин-интернационалист», медалью «От благодарного афганского народа» Правительства Республики Афганистан. Вернувшись домой в 1989 году Казаков поступил в институт физической культуры (ныне УралГУФК). Учебу он успешно совмещал с работой: преподавал секции футбола и хоккея в системе дополнительного образования. По признанию директора центра, именно спорт помог ему преодолеть так называемый «афганский синдром». С его помощью он отвлекался и забывался. — Я занимался спортом еще до армии. А придя с Афганистана, продолжил, но уже чисто для себя. При занятиях спортом ты отвлекаешься, забываешь какие-то моменты. Я прекрасно понимаю, что спорт мне помог в этом. Институт физкультуры я, правда, не окончил — перевелся в университет (ЮУрГУ) на юридическую специальность. В те годы профессия «юрист» была наиболее перспективна и востребована, — рассказал Казаков. — Работал по специальности в разных учреждениях, органах государственной власти, в службе судебным приставов, в коммерции. В общем, опыт приличный. В 2014 году судьба вновь свела со спортом, только уже на уровне управления — в Министерстве спорта Челябинской области, — вспоминает Казаков. За годы карьеры Казаков был награжден грамотами главы города Челябинска, Министерства Юстиции РФ, медалью «10 лет Федеральной Службе судебных приставов РФ». Он участвовал в исполнении сложных исполнительных производств на территории Челябинска и области. В должности заместителя министра спорта региона он проработал около восьми лет. — Направление работы было больше юридическим. Но вся моя жизнь так или иначе связана со спортом в разных его формах, — заявил Казаков. — Когда началась спецоперация, я оставил госслужбу, некоторое время работал в коммерческой структуре и сосредоточился на помощи ребятам, находящимся на фронте. Несколько раз ездил «за ленточку», возил гуманитарную помощь. А в 2023 году присоединился к СВОим. Отучился на оператора БПЛА, подписал контракт с Минобороны. Занимался аэроразведкой. Хотелось просто молодых пацанов научить: что надо делать, а что не надо, — рассказал Казаков. Семья, по словам ветерана, тяжело приняла его решение. Но была готова к нему. В расчете, который занимался аэроразведкой, Казаков был самым старшим. Молодые парни прислушивались к советам бывалого военного. Некоторые из таких советов спасали жизни. — Самый простой совет — смотри под ноги! Это еще с Афганистана. Сейчас к нему можно добавить, чтобы смотрели еще и в небо. Это должно стать привычкой, частью твоего сознания. Для меня СВО — это, прежде всего, пример единства нашего народа. И я горжусь, что прошел этот путь вместе со своими боевыми товарищами, — добавил Казаков. Позывной на СВО у Казакова был «Шурави». Это со времен службы в Афганистане. Так там называли советских и гражданских специалистов. И даже приветствовали их так, а со временем так стали себя называть ветераны Афганистана. Будучи на СВО, Казаков решил принять участие в федеральной программе время героев. Вспоминает, что пока возвращался домой, отбор основных кандидатов уже прошел и его зачислили в список по заочной программе. — Это очень интересная программа в части набора модулей лекций. Мой опыт, который был наработан за столько лет в различных направлениях, систематизировался. И когда мне предложили возглавить Центр по адаптивным видам спорта я понимал, что справлюсь. — отметил Казаков. Сегодня в Центре проходят подготовку не только спортсмены, но и участники СВО. Через спорт их привлекают к реабилитации и социализации, возвращают обратно в жизнь. — Наш центр помогает людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценную жизнь. Здесь проходят подготовку не только спортсмены, но и участники СВО. Спорт помогает в социальной адаптации и физической реабилитации, вселяет уверенность, формирует внутренний стержень. В адаптивном спорте точно нет случайных людей! Они всегда идут к своей цели, поставленной задачи. Это огромный труд и каждый день преодоление себя. И лично для меня они тоже — герои, — уверен Казаков. 28 мая в России отмечается День погранвойск. У ветерана двух военных служб есть что сказать по этому поводу. — В моем личном календаре это один из главных праздников. Как говорят, бывших пограничников не бывает. От всей души поздравляю пограничников России — наше воинское братство! Желаю успехов на службе и мирного неба над головой. Будем помнить, что Родина у нас одна. И, если нужно, мы всегда готовы встать на ее защиту, — говорит Казаков.