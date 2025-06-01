Володин: в Госдуме с 2021 года приняли более 50 законов для защиты прав детей

С 2021 года Госдума приняла более 50 федеральных законов, направленных на обеспечение защиты прав и интересов детей. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметив, что нужно окружить каждого ребенка заботой и вниманием и защитить от возможных угроз.
«Государственной думой с 2021 года принято свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания», — заявил Володин в telegram-канале. Он также поздравил россиян с Днем защиты детей, который отмечается 1 июня. Вячеслав Володин поблагодарил родителей, педагогов и всех, кто принимает участие в воспитании молодежи.
Международный день защиты детей был учрежден 22 ноября 1949 года в Москве решением Международной демократической федерации женщин. Изначально праздник отмечался преимущественно в странах социалистического блока (в 1950 году проведен в 51 стране). Основная цель праздника — привлечение внимания общественности к проблемам детства, включая нищету, голод, отсутствие доступа к медицинской помощи и образованию.
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