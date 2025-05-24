Кандидат в президенты Польши попал в скандал после странного пакетика во рту

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий во время теледебатов с конкурентом Рафалом Тшасковским положил в рот некий пакетик. Видео с этим быстро распространилось в соцсетях, вызвав волну предположений о возможном употреблении наркотиков.
«Я употребил никотиновый пакетик. Это заинтересовало общественное мнение», — заявил кандидат в президенты Польши в эфире радиостанции RMF FM. При этом он объяснил свой поступок эмоциональной реакцией на речь конкурента. «Когда слушаешь часами очередную ложь Рафала Тшасковского, <....> я подумал, что это тот момент, когда пригодится никотиновый пакетик», — уточнил политик, призвав не путать его с запрещенными веществами.
Навроцкий отметил, что не против поделиться с общественностью результатами своего состояния здоровья, особенно тем «какие субстанции присутствуют в организме». «Завтра мы будем в Варшаве. В связи с этим я приглашаю Рафала Тшасковского пройти тесты на наличие наркотиков», — заявил политик, приглашая оппонента присоединиться к нему.
Он подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики и выступает против их легализации. По словам Навроцкого, он все же имеет некую зависимость, а именно «от эндорфинов после спортивных тренировок».
Ранее в Польше прошли президентские выборы. На них баллотировались 13 кандидатов. По итогам прошедшего 19 мая первого тура, Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Навроцкий — 29,54%. Второй тур состоится 1 июня.
На Украине отметили, что на прошедших выборах значительно увеличилось число избирателей, поддержавших кандидатов с антиукраинской позицией, в частности Навроцкого, представляющего партию «Право и справедливость», передает «Царьград». По мнению депутата Верховной рады Украины Николая Княжицкого, победа подобных политиков способна повлиять на характер двусторонних отношений.
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