Следственный комитет квалифицировал ночную атаку беспилотников на Курск как теракт. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства очередного преступления ВСУ против мирного населения России.
«В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте военными следователями устанавливаются обстоятельства ночной атаки военнослужащими Украины на город Курск», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. На месте обнаружены фрагменты беспилотников, которые направлены на взрывотехническую судебную экспертизу. Ведется работа с гражданами, чье имущество пострадало в результате атаки.
Удары вечером 1 июня были нанесены вооруженными формированиями Украины по гражданским объектам. В результате атаки повреждения получили четыре жилых дома, гараж и здание Курского кожно-венерологического диспансера.
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