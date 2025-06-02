Следком квалифицировал ночную атаку беспилотников ВСУ на Курск как теракт. Фото, видео

СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с ночной атакой на Курск
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Ведется работа с гражданами, чье имущество пострадало в результате атаки (архивное фото)
Ведется работа с гражданами, чье имущество пострадало в результате атаки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет квалифицировал ночную атаку беспилотников на Курск как теракт. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства очередного преступления ВСУ против мирного населения России. 

«В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте военными следователями устанавливаются обстоятельства ночной атаки военнослужащими Украины на город Курск», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. На месте обнаружены фрагменты беспилотников, которые направлены на взрывотехническую судебную экспертизу. Ведется работа с гражданами, чье имущество пострадало в результате атаки.

Удары вечером 1 июня были нанесены вооруженными формированиями Украины по гражданским объектам. В результате атаки повреждения получили четыре жилых дома, гараж и здание Курского кожно-венерологического диспансера.

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Следственный комитет квалифицировал ночную атаку беспилотников на Курск как теракт. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства очередного преступления ВСУ против мирного населения России.  «В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте военными следователями устанавливаются обстоятельства ночной атаки военнослужащими Украины на город Курск», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. На месте обнаружены фрагменты беспилотников, которые направлены на взрывотехническую судебную экспертизу. Ведется работа с гражданами, чье имущество пострадало в результате атаки. Удары вечером 1 июня были нанесены вооруженными формированиями Украины по гражданским объектам. В результате атаки повреждения получили четыре жилых дома, гараж и здание Курского кожно-венерологического диспансера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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