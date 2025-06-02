БПЛА ВСУ ударили по жилым домам в Курске: что известно об атаке. Фотогалерея

Хинштейн: в Курске от БПЛА ВСУ пострадали жилые дома и кожвендиспансер
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В результате ночной атаки повреждения получили несколько зданий в Курске
В результате ночной атаки повреждения получили несколько зданий в Курске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники этой ночью массово атаковали Курскую область. Сбитые фрагменты БПЛА стали причиной пожара в частном секторе. Кроме этого, повреждения получило здание кожно-венерологического диспансера в Курске. Подробности атаки на регион — в материале URA.RU.

Сколько было сбито беспилотников в регионе

В небе над Курской областью силами ПВО было уничтожено 57 беспиотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Какие повреждения Курску нанесли дроны ВСУ

В результате ночной атаки беспилотников ВС Украины в Курске были повреждены три частных жилых дома, один многоквартирный дом, гараж, а также здание кожно-венерологического диспансера. Об рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Повреждения получили три частных дома, один МКД, гараж. В здании Курского кожно-венерологического диспансера повреждено остекление и пристройка, [фрагментами] посечен фасад», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Он также сообщил, что из-за падения осколков БПЛА в частном секторе случился пожар. Сообщений о пострадавших людях не поступало.

Какими типами украинских дронов наносили удары по Курску

Военные следователи провели осмотр территории инцидента и изъяли обломки БПЛА для последующего проведения экспертизы. Об этом рассказали сами сотрудники.

«Предположитено, это GPS-модуль от беспилотника, который был сбит рядом с многоквартирным жилыми домами в центре Курска. В дальнешем он будет направлен на экспертизу, чтобы изучить, к какому конкретно типу БПЛА он относится», — рассказал сотрудник военных следственных органов. Его слова приводят РИА Новости.

Помощь пострадавшим

По словам Александра Хинштейна, в Курске в скором времени стартует поквартирный обход жилых домов. С утра на местах начали работу специальные комиссии, занимающиеся оценкой повреждений. После чего к восстановительным работам приступят ремонтно-строительные бригады. Всем гражданам, чьи дома пострадали в результате атак, будет предоставлена вся необходимая поддержка, пообщела врио губернатора.

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Украинские беспилотники этой ночью массово атаковали Курскую область. Сбитые фрагменты БПЛА стали причиной пожара в частном секторе. Кроме этого, повреждения получило здание кожно-венерологического диспансера в Курске. Подробности атаки на регион — в материале URA.RU. Сколько было сбито беспилотников в регионе В небе над Курской областью силами ПВО было уничтожено 57 беспиотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Какие повреждения Курску нанесли дроны ВСУ В результате ночной атаки беспилотников ВС Украины в Курске были повреждены три частных жилых дома, один многоквартирный дом, гараж, а также здание кожно-венерологического диспансера. Об рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Повреждения получили три частных дома, один МКД, гараж. В здании Курского кожно-венерологического диспансера повреждено остекление и пристройка, [фрагментами] посечен фасад», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Он также сообщил, что из-за падения осколков БПЛА в частном секторе случился пожар. Сообщений о пострадавших людях не поступало. Какими типами украинских дронов наносили удары по Курску Военные следователи провели осмотр территории инцидента и изъяли обломки БПЛА для последующего проведения экспертизы. Об этом рассказали сами сотрудники. «Предположитено, это GPS-модуль от беспилотника, который был сбит рядом с многоквартирным жилыми домами в центре Курска. В дальнешем он будет направлен на экспертизу, чтобы изучить, к какому конкретно типу БПЛА он относится», — рассказал сотрудник военных следственных органов. Его слова приводят РИА Новости. Помощь пострадавшим По словам Александра Хинштейна, в Курске в скором времени стартует поквартирный обход жилых домов. С утра на местах начали работу специальные комиссии, занимающиеся оценкой повреждений. После чего к восстановительным работам приступят ремонтно-строительные бригады. Всем гражданам, чьи дома пострадали в результате атак, будет предоставлена вся необходимая поддержка, пообщела врио губернатора.
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