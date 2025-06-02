Украинские беспилотники этой ночью массово атаковали Курскую область. Сбитые фрагменты БПЛА стали причиной пожара в частном секторе. Кроме этого, повреждения получило здание кожно-венерологического диспансера в Курске. Подробности атаки на регион — в материале URA.RU.
Сколько было сбито беспилотников в регионе
В небе над Курской областью силами ПВО было уничтожено 57 беспиотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Какие повреждения Курску нанесли дроны ВСУ
В результате ночной атаки беспилотников ВС Украины в Курске были повреждены три частных жилых дома, один многоквартирный дом, гараж, а также здание кожно-венерологического диспансера. Об рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Повреждения получили три частных дома, один МКД, гараж. В здании Курского кожно-венерологического диспансера повреждено остекление и пристройка, [фрагментами] посечен фасад», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Он также сообщил, что из-за падения осколков БПЛА в частном секторе случился пожар. Сообщений о пострадавших людях не поступало.
Какими типами украинских дронов наносили удары по Курску
Военные следователи провели осмотр территории инцидента и изъяли обломки БПЛА для последующего проведения экспертизы. Об этом рассказали сами сотрудники.
«Предположитено, это GPS-модуль от беспилотника, который был сбит рядом с многоквартирным жилыми домами в центре Курска. В дальнешем он будет направлен на экспертизу, чтобы изучить, к какому конкретно типу БПЛА он относится», — рассказал сотрудник военных следственных органов. Его слова приводят РИА Новости.
Помощь пострадавшим
По словам Александра Хинштейна, в Курске в скором времени стартует поквартирный обход жилых домов. С утра на местах начали работу специальные комиссии, занимающиеся оценкой повреждений. После чего к восстановительным работам приступят ремонтно-строительные бригады. Всем гражданам, чьи дома пострадали в результате атак, будет предоставлена вся необходимая поддержка, пообщела врио губернатора.
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