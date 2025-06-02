Оркестр народных инструментов Пермской краевой специальной музыкальной школы представил премьерное шоу «Маленький принц». Музыкальную сказку по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери исполнили ученики школы, а текст прочитал известный российский композитор Ефрем Подгайц, который написал музыку.
«Сегодняшний концерт действительно уникальный. Не помню такого случая, чтобы детский народный оркестр исполнил масштабное произведение длиной в целый концерт современного композитора. Это очень большая редкость», — отметил перед началом выступления композитор и педагог Игорь Машуков.
Вместе с оркестром краевой музшколы в концерте приняли участие ученики школы искусств Соликамска, музыкальной школы Кунгура, а также пермских школ «Классика» и «Динамика». Ефрем Подгайц накануне концерта провел мастер-класс по композиции, а также творческую встречу.
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