Ученики Пермской краевой музшколы дали премьеру «Маленького принца». Видео

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Оркестр народных инструментов репетировал произведение три месяца (архивное фото)
Оркестр народных инструментов репетировал произведение три месяца (архивное фото) Фото:

Оркестр народных инструментов Пермской краевой специальной музыкальной школы представил премьерное шоу «Маленький принц». Музыкальную сказку по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери исполнили ученики школы, а текст прочитал известный российский композитор Ефрем Подгайц, который написал музыку.

«Сегодняшний концерт действительно уникальный. Не помню такого случая, чтобы детский народный оркестр исполнил масштабное произведение длиной в целый концерт современного композитора. Это очень большая редкость», — отметил перед началом выступления композитор и педагог Игорь Машуков.

Вместе с оркестром краевой музшколы в концерте приняли участие ученики школы искусств Соликамска, музыкальной школы Кунгура, а также пермских школ «Классика» и «Динамика». Ефрем Подгайц накануне концерта провел мастер-класс по композиции, а также творческую встречу.

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Оркестр народных инструментов Пермской краевой специальной музыкальной школы представил премьерное шоу «Маленький принц». Музыкальную сказку по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери исполнили ученики школы, а текст прочитал известный российский композитор Ефрем Подгайц, который написал музыку. «Сегодняшний концерт действительно уникальный. Не помню такого случая, чтобы детский народный оркестр исполнил масштабное произведение длиной в целый концерт современного композитора. Это очень большая редкость», — отметил перед началом выступления композитор и педагог Игорь Машуков. Вместе с оркестром краевой музшколы в концерте приняли участие ученики школы искусств Соликамска, музыкальной школы Кунгура, а также пермских школ «Классика» и «Динамика». Ефрем Подгайц накануне концерта провел мастер-класс по композиции, а также творческую встречу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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