В Перми провалилась новая пешеходная дорожка на шоссе Космонавтов

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Провалы образовались сразу в нескольких местах
Провалы образовались сразу в нескольких местах Фото:

На новой пешеходной дорожке на шоссе Космонавтов образовался провал. Фото местные жители поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Так выглядит новая дорога по шоссе Космонавтов. Рядом с остановкой „Блюхера“», — говорится в посте. Опасную яму прикрыли дорожным ограждением.

URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми возле здания автовокзала рядом с остановкой провалился асфальт. Глубокую яму огородили сигнальной лентой.

На провале установили ограждение
На провале установили ограждение
Фото:
Повреждены оказались сразу несколько участков
Повреждены оказались сразу несколько участков
Фото:

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На новой пешеходной дорожке на шоссе Космонавтов образовался провал. Фото местные жители поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «Так выглядит новая дорога по шоссе Космонавтов. Рядом с остановкой „Блюхера“», — говорится в посте. Опасную яму прикрыли дорожным ограждением. URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми возле здания автовокзала рядом с остановкой провалился асфальт. Глубокую яму огородили сигнальной лентой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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