В Перми провалилась новая пешеходная дорожка на шоссе Космонавтов

Провалы образовались сразу в нескольких местах
На новой пешеходной дорожке на шоссе Космонавтов образовался провал. Фото местные жители поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Так выглядит новая дорога по шоссе Космонавтов. Рядом с остановкой „Блюхера“», — говорится в посте. Опасную яму прикрыли дорожным ограждением.
URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми возле здания автовокзала рядом с остановкой провалился асфальт. Глубокую яму огородили сигнальной лентой.
На провале установили ограждение
Повреждены оказались сразу несколько участков
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