17 апреля 2025

Возле автовокзала в Перми образовался провал. Видео

Возле автовокзала в Перми образовался провал. Видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Глубокая яма огорожена лентой
Глубокая яма огорожена лентой Фото:

В Перми возле здания автовокзала, рядом с остановкой провалился асфальт. Ремонтные ли это работы, или внеплановое обрушение, пока неизвестно. 

«Это глубокая яма. Она огорожена лентой», — сообщает корреспондент с места обрушения. 

URA.RU направило запрос в администрацию Перми с просьбой прояснить ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на оживленном участке трассы провалился асфальт. Речь об улице Соликамской. Рядом находится остановка транспорта «Язовая». Чуть позже в мэрии рассказали, что возможной причиной провала асфальта стала его укладка с нарушениями, либо при работах использовались некачественные материалы. Еще одним потенциальным фактором могло быть отсутствие регулярного ремонта. Кроме того, весной на состояние дорожного полотна могут оказывать влияние: климатические особенности, интенсивность движения, ошибки проектирования.

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В Перми возле здания автовокзала, рядом с остановкой провалился асфальт. Ремонтные ли это работы, или внеплановое обрушение, пока неизвестно.  «Это глубокая яма. Она огорожена лентой», — сообщает корреспондент с места обрушения.  URA.RU направило запрос в администрацию Перми с просьбой прояснить ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на оживленном участке трассы провалился асфальт. Речь об улице Соликамской. Рядом находится остановка транспорта «Язовая». Чуть позже в мэрии рассказали, что возможной причиной провала асфальта стала его укладка с нарушениями, либо при работах использовались некачественные материалы. Еще одним потенциальным фактором могло быть отсутствие регулярного ремонта. Кроме того, весной на состояние дорожного полотна могут оказывать влияние: климатические особенности, интенсивность движения, ошибки проектирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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