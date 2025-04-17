В Перми возле здания автовокзала, рядом с остановкой провалился асфальт. Ремонтные ли это работы, или внеплановое обрушение, пока неизвестно.
«Это глубокая яма. Она огорожена лентой», — сообщает корреспондент с места обрушения.
URA.RU направило запрос в администрацию Перми с просьбой прояснить ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на оживленном участке трассы провалился асфальт. Речь об улице Соликамской. Рядом находится остановка транспорта «Язовая». Чуть позже в мэрии рассказали, что возможной причиной провала асфальта стала его укладка с нарушениями, либо при работах использовались некачественные материалы. Еще одним потенциальным фактором могло быть отсутствие регулярного ремонта. Кроме того, весной на состояние дорожного полотна могут оказывать влияние: климатические особенности, интенсивность движения, ошибки проектирования.
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