Пермские радиостанции могут перейти под контроль экс-топ-менеджера «Газпром-медиа»

Пермские радиостанции бывшего холдинга «Авторадио-ТВ» могут перейти под контроль тульской медиагруппы «Медиа траст», связанной с экс-топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Шемякиным. Он создал в Перми юрлицо, а его бизнес-партнер Татьяна Кучевасова возглавила пермские «дочки» филиалов РМГ, следует из данных сервиса «СПАРК-Интерфакс».
«Пермский радиорынок ожидают значительные изменения: радиостанции, входившие ранее в холдинг „Авторадио-ТВ“ могут сменить владельца. „Русская медиагруппа“ (РМГ) ведет переговоры о продаже своих пермских активов тульской медиагруппе „Медиа траст“, принадлежащей бывшему топ-менеджеру „Газпром-медиа“ и экс-главе Росгосцирка Владимиру Шемякину», — передает «Коммерсант-Прикамье».
В Перми зарегистрировано ООО «Медиа траст Пермь» (100% долей общества принадлежат Шемякину), гендиректором которого стала Татьяна Кучевасова — она же с апреля временно возглавляет местные филиалы РМГ: ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь». На этом посту она сменила скончавшегося в марте пермского медиаменеджера Евгения Царегородцева. Юридический адрес ООО «Медиа Траст Пермь» совпадает с местонахождением офиса пермских филиалов РМГ (бульвар Гагарина, 80а).
По данным источников издания, в рамках нового юрлица планируется покупка и консолидация двух пермских медиаактивов — ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь». В самой РМГ и «Медиа трасте» ситуацию не комментируют.
Эксперты связывают возможную сделку с желанием РМГ оптимизировать бизнес, а «Медиа траста» — расширить географию вещания. По словам аналитиков, пермский радиорынок остается привлекательным благодаря наработанной клиентской базе и относительно низкой стоимости рекламы.
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