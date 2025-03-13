Чем известен умерший пермский медиаменеджер Евгений Царегородцев

Скоропостижно скончавшийся генеральный директор ООО «Русская Медиа Группа Пермь» Евгений Царегородцев был в числе первых сотрудников ТРК «Авторадио ТВ». Он пришел работать в телерадиокомпанию в 1992 году на должность звукорежиссера.
Царегородцев родился в 1969 году. Он закончил Пермский политехнический университет (сейчас — ПНИПУ). В конце 90-е годы он являлся руководителем программного отдела ТРК «Авторадио ТВ», которое после ребрендинга в середине «нулевых» было переименовано во «Взрослое радио».
Последние годы Царегородцев руководил пермским отделением медиахолдинга «РМГ». Холдинг владеет правами на вещание в Перми таких радиостанций, как «Русское радио», «Динамит FM, Хит FM, Monte Carlo и Maximum. Царегородцев скончался в пятницу, 14 марта, дата прощания с ним пока не назначена.
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