13 марта 2025

Чем известен умерший пермский медиаменеджер Евгений Царегородцев

Ушедший из жизни пермский медиаменеджер стоял у истоков создания «Авторадио ТВ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дата прощания с Евгением Царегородцевым пока не назначена
Дата прощания с Евгением Царегородцевым пока не назначена Фото:

Скоропостижно скончавшийся генеральный директор ООО «Русская Медиа Группа Пермь» Евгений Царегородцев был в числе первых сотрудников ТРК «Авторадио ТВ». Он пришел работать в телерадиокомпанию в 1992 году на должность звукорежиссера.

Царегородцев родился в 1969 году. Он закончил Пермский политехнический университет (сейчас — ПНИПУ). В конце 90-е годы он являлся руководителем программного отдела ТРК «Авторадио ТВ», которое после ребрендинга в середине «нулевых» было переименовано во «Взрослое радио».

Последние годы Царегородцев руководил пермским отделением медиахолдинга «РМГ». Холдинг владеет правами на вещание в Перми таких радиостанций, как «Русское радио», «Динамит FM, Хит FM, Monte Carlo и Maximum. Царегородцев скончался в пятницу, 14 марта, дата прощания с ним пока не назначена.

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Скоропостижно скончавшийся генеральный директор ООО «Русская Медиа Группа Пермь» Евгений Царегородцев был в числе первых сотрудников ТРК «Авторадио ТВ». Он пришел работать в телерадиокомпанию в 1992 году на должность звукорежиссера. Царегородцев родился в 1969 году. Он закончил Пермский политехнический университет (сейчас — ПНИПУ). В конце 90-е годы он являлся руководителем программного отдела ТРК «Авторадио ТВ», которое после ребрендинга в середине «нулевых» было переименовано во «Взрослое радио». Последние годы Царегородцев руководил пермским отделением медиахолдинга «РМГ». Холдинг владеет правами на вещание в Перми таких радиостанций, как «Русское радио», «Динамит FM, Хит FM, Monte Carlo и Maximum. Царегородцев скончался в пятницу, 14 марта, дата прощания с ним пока не назначена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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