Умер сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий

В Санкт-Петербурге на 72-м году жизни скончался поэт, драматург, журналист и один из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, известный под псевдонимами Джордж и Старый Рокер. Об этом сообщил лидер группы Борис Гребенщиков.
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