Умер сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий

05 июня 2025 в 17:44 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге на 72-м году жизни скончался поэт, драматург, журналист и один из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, известный под псевдонимами Джордж и Старый Рокер. Об этом сообщил лидер группы Борис Гребенщиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге на 72-м году жизни скончался поэт, драматург, журналист и один из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, известный под псевдонимами Джордж и Старый Рокер. Об этом сообщил лидер группы Борис Гребенщиков.