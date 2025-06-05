Мэрия Челябинска одобрила строительство нового жилого комплекса на улице Отечественной, 13 в Ленинском районе Челябинска. Распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенным детским садом) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки по улице Отечественной, 13. Новый ЖК будет построен в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.
Площадь нового ЖК составит 9 354 квадратных метра. На участке, предназначенном под возведение нового жилого комплекса, разрешено строить многоквартирные дома высотой 5 этажей и выше. Кадастровая стоимость участка — 48 947 704 рубля. Новый ЖК возведут рядом со строящимся ЖК, который возводит застройщик ООО СЗ «Бетотек Отечественная».
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