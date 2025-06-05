Власти разрешили строить новый ЖК с детсадом в Челябинске. Карта

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Площадь нового ЖК — 9 354 квадратов
Площадь нового ЖК — 9 354 квадратов

Мэрия Челябинска одобрила строительство нового жилого комплекса на улице Отечественной, 13 в Ленинском районе Челябинска. Распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенным детским садом) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки по улице Отечественной, 13. Новый ЖК будет построен в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Площадь нового ЖК составит 9 354 квадратных метра. На участке, предназначенном под возведение нового жилого комплекса, разрешено строить многоквартирные дома высотой 5 этажей и выше. Кадастровая стоимость участка — 48 947 704 рубля. Новый ЖК возведут рядом со строящимся ЖК, который возводит застройщик ООО СЗ «Бетотек Отечественная».

Новый ЖК построят в Ленинском районе Челябинска по улице Отечественной
Новый ЖК построят в Ленинском районе Челябинска по улице Отечественной

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Мэрия Челябинска одобрила строительство нового жилого комплекса на улице Отечественной, 13 в Ленинском районе Челябинска. Распоряжение опубликовано на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенным детским садом) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки по улице Отечественной, 13. Новый ЖК будет построен в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Площадь нового ЖК составит 9 354 квадратных метра. На участке, предназначенном под возведение нового жилого комплекса, разрешено строить многоквартирные дома высотой 5 этажей и выше. Кадастровая стоимость участка — 48 947 704 рубля. Новый ЖК возведут рядом со строящимся ЖК, который возводит застройщик ООО СЗ «Бетотек Отечественная».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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