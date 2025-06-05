Стало известно, как в праздничную неделю будут работать отделения почты в Пермском крае

В Пермском крае изменится график работы почтовых отделений в связи с Днем России — 12 июня все офисы будут закрыты, а 11 июня сократят рабочий день на час. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения оператора почтовой связи.
«В предпраздничные и праздничные дни изменится режим работы отделений Почты России в Пермском крае. В среду, 11 июня, почтовые офисы будут работать на час меньше обычного. В сам праздник, 12 июня, все отделения будут закрыты — почтальоны не станут разносить письма, бандероли и прессу, однако доставка пенсий и пособий пройдет по заранее согласованному с Социальным фондом графику», — рассказали в реготделении «Почты России».
С пятницы, 13 июня, почта вернется к обычному режиму работы, включая выходные дни 14 и 15 июня. Уточнить график работы конкретного отделения можно на официальном сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
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