Стало известно, как в праздничную неделю будут работать отделения почты в Пермском крае

В Пермском крае из-за Дня России изменится работа почтовых отделений
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В праздничные дни почтовые отделения не будут работать
В праздничные дни почтовые отделения не будут работать Фото:

В Пермском крае изменится график работы почтовых отделений в связи с Днем России — 12 июня все офисы будут закрыты, а 11 июня сократят рабочий день на час. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения оператора почтовой связи. 

«В предпраздничные и праздничные дни изменится режим работы отделений Почты России в Пермском крае. В среду, 11 июня, почтовые офисы будут работать на час меньше обычного. В сам праздник, 12 июня, все отделения будут закрыты — почтальоны не станут разносить письма, бандероли и прессу, однако доставка пенсий и пособий пройдет по заранее согласованному с Социальным фондом графику», — рассказали в реготделении «Почты России».

С пятницы, 13 июня, почта вернется к обычному режиму работы, включая выходные дни 14 и 15 июня. Уточнить график работы конкретного отделения можно на официальном сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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В Пермском крае изменится график работы почтовых отделений в связи с Днем России — 12 июня все офисы будут закрыты, а 11 июня сократят рабочий день на час. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения оператора почтовой связи.  «В предпраздничные и праздничные дни изменится режим работы отделений Почты России в Пермском крае. В среду, 11 июня, почтовые офисы будут работать на час меньше обычного. В сам праздник, 12 июня, все отделения будут закрыты — почтальоны не станут разносить письма, бандероли и прессу, однако доставка пенсий и пособий пройдет по заранее согласованному с Социальным фондом графику», — рассказали в реготделении «Почты России». С пятницы, 13 июня, почта вернется к обычному режиму работы, включая выходные дни 14 и 15 июня. Уточнить график работы конкретного отделения можно на официальном сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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